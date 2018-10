Cameroun: Emmanuel Forson - Cinq ans de combat pour yoomee Cameroun.

Le 30 septembre 2018, le Directeur General de Yoomee Cameroun a démissionné. Pour des convenances personnelles. La société fournisseur d'internet haut débit qui s'est muée dans la téléphonie mobile lui survivra, grâce aux bases solides qu'il aura laissées.

La révolution dans le réseau internet au Cameroun

Emmanuel Forson est de ceux qui ne baissent pas les bras. Il a été de tous les fronts avec Yoomee Cameroun. Au moment des balbutiements d'un fournisseur internet haut débit qui est arrivé au Cameroun en 2011, quand le taux de pénétration internet était faible. Lorsque Emmanuel Forson prend les rênes de Yoomee, la société est. au bord de la fermeture. Emmanuel tient bon, d'ailleurs, c'est un baroudeur qui a fait ses preuves notamment dans le domaine du petrole à MRS. Il a resité là ou ses predecesseurs ont capitulés. Dans le domaine internet peu connu des Camerounais, la vigeur de son age et son "know how" ont fait bouger les lignes. Il le confesse lui-même « YooMee a déployé au Cameroun en 2011 le premier réseau internet haut-débit sans-fil basée sur la technologie WIMAX 16E. Dans un contexte où à l'époque le débit internet résidentiel moyen au Cameroun était de 256Kb/s, YooMee a révolution l'expérience de l'internet du Camerounais moyen (résidant dans notre zone de couverture) en lui ouvrant les portes, au travers d'une connexion rapide et stable, à des contenues jusqu'ici inaccessibles ou méconnus à l'instar du E-Learning, le streaming vidéo, le Cloud mais aussi l'amélioration exponentielle de la productivité du travail à domicile ou en mobilité pour les professionnels ou encore la création de nouvelles vocations pour les jeunes en fin d'études scolaires ou universitaires » Tout un programme.

Le développement du numérique.

Une dynamique qui est venue booster la consommation d'internet pour augmenter son taux de pénétration internet. Positionnant ainsi Yoomee comme précurseur du numérique au Cameroun. Le gouvernement a saisi la balle au bond. A travers le ministère des poste et télécommunications va s'engager dans le « développement du numérique » Yoomee va se placer aux avant postes. De fait, le 22 février 2017à Yaoundé, Yoomee va étendre son réseau. Avec Cameroon Telecomunication (CAMTEL), le fournisseur d'internet haut débit va signer un partenariat commercial qui va lui permettre le développement, l'extension et la revente d'offres innovantes sur l'ensemble du marché des télécoms. une espèce de sous-location lui permettant d'offrir les mêmes services que Camtel. Emmanuel Forson indiquera qu' « il s'agira d'apporter plus de diversité dans les offres de télécommunications actuelles. Aussi, nous mettrons des moyens ambitieux en œuvre pour une exploitation optimale des infrastructures déjà déployées » un partenariat, qui placera Yoomee comme tout 1er premier fournisseur d'accès internet à déployer un réseau haut débit mobile sans fil au Cameroun, de devenir le 1er full MVNO d'Afrique subsaharienne francophone.

Un départ la tete haute.

Au terme de ce travail titanesque, Emmanuel Forson a déposé sa copie, pour « des raisons personnelles » avec le sentiment d'une mission bien remplie. Laissant cours aux spéculations de tout genre. Seulement, Emmanuel Forson est un grand Manager qui a toujours fait de ses employés sa priorité. Au moment des difficultés de Yoomee, il s'est sacrifié pour s'assurer que ses employés étaient payés. Ils sont peu nombreux ces Dg qui feraient ce type de sacrifice. Comme il aime à le dire, le maçon est jugé au pied du mur. La nouvelle direction de Yoomee se dresse, flambant neuf en plein centre des affaires au quartier Akwa à Douala. La connexion internet passe sur l'ensemble du territoire et le téléphone sonne yoomee. Un long programme.