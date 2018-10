Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Crise et décadence de l'Afrique noire" de Julien Makaya

Après une évocation épique de Sankara, un dialogue surréaliste est engagé entre le président Marien Ngouabi et Mgr Ernest Kombo sur la situation sociale et morale du Congo. A la manière d'Henri Lopès, Julien Makaya se lance dans la promotion de l'humanisme féminin dans la plupart des textes du recueil avant de chuter, avec une intransigeance proche d'Aimé Césaire, sur des questions fâcheuses, sans toutefois omettre de revaloriser les dix lois du pionnier qui ont forgé sa conscience juvénile.

Les négriers et leurs complices, les fascistes, les nazis et les conquérants coloniaux sont visés en première ligne. De même les traitres néocoloniaux qui ont décimé des dignes fils du continent comme Félix Moumié, Emery Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Marien Ngouabi, etc. Des pyromanes qui aujourd'hui se passent pour des défenseurs des droits de l'Homme.

