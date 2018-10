Afrique: CAN 2019 - La RD Congo craque à domicile face au Zimbabwe

L'attaquant est exclu peu de temps après pour un vilain tacle (74e). Les locaux tentent de profiter de leur supériorité numérique et y parviennent lorsque Yannick Bolasie réduit le score de la tête (90e+3). Mais ils ne parviennent pas à arracher ce point qui leur permettrait de sauver la face. Seule solution pour laver l'affront : gagner à Harare, le 16 octobre, durant la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Volontaires mais brouillons et surtout inefficaces, les Congolais ont été punis à deux reprises. Une première fois à la 21e minute, suite à un coup franc. Le ballon est en effet mal dégagé par la défense de RDC. Il parvient alors jusqu'à Ronald Pfumbidzai qui l'expédie dans la lucarne droite congolaise d'une reprise de demi-volée. La seconde fois, à la 69e minute, le capitaine et joueur vedette des « Warriors », Knowledge Musona, double la mise.

