Afrique du Sud: Le parti de Julius Malema englué dans une affaire de corruption

A un peu plus de six mois de l'élection présidentielle, ces révélations font perdre de sa crédibilité à l'EFF, qui a pourtant doublé ses intentions de vote dans les derniers sondages.

Mais après la publication d'un rapport explosif sur les détournements de fonds à grande échelle au sein de la banque VBS Mutual Bank, EFF est resté silencieux pendant deux jours. Et pour cause, le nom de Floyd Shivambu y est cité. Le numéro deux du parti aurait illégalement perçu 600 000 euros, via son frère et à l'aide d'une société-écran. Le parti quant à lui aurait reçu un virement suspect de presque 100 000 euros.

