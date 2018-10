Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - Le Burkina Faso s'est bien repris

Samedi, au stade du 4 aout à Ouagadougou, le Burkina, troisième avant la rencontre, n'avait pas le droit à l'erreur en accueillant l'équipe la plus faible du groupe. Et dès la 6e minute, Jonathan Pitroipa débloque le match en ouvrant le score. Il faudra attendre tout de même quasiment l'heure de jeu pour voir les hommes de Paulo Duarte faire le break grâce à Banou Diawara (55e). L'inusable Alain se chargera de clôturer la marque (67e).

Les compteurs sont remis à zéro ou presque dans cette poule I. Après la victoire de l'Angola vendredi sur la Mauritanie (4-1) et celle du Burkina samedi devant le Bostwana (3-0), trois des quatre équipes comptent désormais six points à mi-parcours. Le Bostwana, trois défaites en trois matches, est déjà largué.

Le Burkina Faso a pris samedi la tête du groupe I des éliminatoires de la CAN 2019 après sa victoire sur le Botswana (3-0). Avec six points, les Etalons partagent la première place avec l'Angola et la Mauritanie. La prochaine journée pourrait constituer un tournant pour ces trois équipes dans l'optique de la qualification.

