Cote d'Ivoire: Elections locales - Dans l'attente des résultats

La Côte d'Ivoire attend donc les résultats et les chiffres de la participation de ce double scrutin, laquelle ne devrait pas être très élevée, vu la faible affluence dans les bureaux de vote à Abidjan. En 2013, lors des dernières élections municipales et régionales, cette participation s'élevait respectivement à 36% et 44%. Ce chiffre n'est pas sûr d'être atteint cette fois-ci.

Ce matin, les militants PDCI qui ont suivi les urnes et sont venus apporter leur soutien à leurs représentants, en manifestant à l'extérieur de la commission électorale, ont été dispersés par des gaz lacrymogènes. Ces tensions sont symptomatiques d'un climat de méfiance qui prévaut entre les candidats, pas seulement au Plateau mais dans de nombreuses communes entre les candidats, mais aussi entre les partis politiques et ce, depuis le début de la campagne.

En Côte d'Ivoire, les premiers résultats des élections municipales et régionales sont attendus ce 14 octobre dans l'après-midi. La compilation et la vérification des chiffres se poursuivent pour certaines communes, comme par exemple le Plateau, à Abidjan, dont les urnes ont été transférées ce matin à la commission électorale départementale de Cocody-Angré, en vue d'un recomptage.

