Mali: Le Premier ministre à Togoré-Coumbé pour affirmer l'autorité de l'Etat

A Togoré-Coumbé, par exemple, il n'existe plus de foires ni de marchés et les prix ont flambé. « Ici, maintenant, c'est 30 francs CFA [4 centimes d'euro]. En ce qui concerne un sac de riz aussi, c'est à 45 000 francs. Voilà. Vraiment, c'est cher ».

Les jihadistes ont quitté la ville désormais occupée par l'armée malienne, mais ils se trouvent en périphérie, posent des mines et empêchent toute entrée et sortie de la localité.

A Togoré-Coumbé, dans la région centrale de Mopti, le Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maïga a été accueilli ce 13 octobre par des milliers de personnes. « Nous, on peut dire que nous sommes des Maliens aujourd'hui, explique un habitant. C'est la raison pour laquelle on crie : le Mali ! Le Mali ! »

Le Premier ministre malien s'est rendu dans la région de Mopti, ce 13 octobre. Cette zone du centre du pays est en proie aux attaques terroristes. Soumeylou Boubeye Maïga a visité deux localités, Ténenkou et Togoré-Coumbé, afin d'y manifester l'autorité de l'Etat. Pour la première fois depuis plus de dix ans, un chef de gouvernement se rendait dans ces localités. Togoré-Coumbé est par exemple toujours encerclé par les jihadistes et ses habitants ont peur de quitter le périmètre de la ville.

