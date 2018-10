Cote d'Ivoire: Elections locales - Faible affluence dans les bureaux de vote

Dans un premier temps, on a eu quelques personnes. Et durant toute la matinée, ça a été timide. Ils sont allés vaquer à leurs occupations... Ce n'est que le soir qu'ils ont commencé à revenir.

Sur la liste, il y a des électeurs qui viennent et quand on vérifie, leur nom n'est pas ici. Donc ils sont obligés de revenir chez eux alors que normalement c'est ici qu'ils doivent voter.

De nombreuses irrégularités techniques et couacs dans l'organisation auront émaillé les élections municipales et régionales samedi. Un double scrutin qui faisait suite à une campagne tendue dans les mots et parfois sur le terrain. Des affrontements entre partisans de candidats ont fait un mort à Lakota dans le sud du pays.

En Côte d'Ivoire, les élections locales se sont tenues samedi. Et force est de constater que le scrutin n'a pas mobilisé les foules. Les premiers résultats devraient tomber ce dimanche 14 octobre. 6,5 millions d'électeurs ivoiriens devaient choisir une trentaine de présidents de région et 201 maires.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.