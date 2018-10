Afrique: CAN 2019 - Le Sénégal enchaîne, Madagascar surprend, la RDC déçoit

NB : Quarante-huit pays disputent les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 de football. Ils sont répartis dans douze groupes de quatre équipes. Les équipes qui seront classées premières à l'issue des six journées, en mars 2019, seront qualifiées pour la phase finale du tournoi, prévue du 15 juin au 13 juillet au Cameroun. Onze des douze équipes ayant fini à la deuxième place disputeront également la CAN 2019.

CAN 2019 : Calendrier et résultats des éliminatoires

Les victoires les plus larges sont toutefois à mettre au crédit de l'Afrique du Sud face aux Seychelles (6-0) et du Nigeria face à la Libye (4-0). Les Sud-Africains sont actuellement premiers du groupe E devant les Nigérians.

Trois buts à zéro, c'est également le score d'Ouganda-Lesotho (groupe L) et surtout de Burkina Faso-Botswana (groupe I). Les Burkinabè sont à égalité de points (6) avec les Angolais et le Mauritaniens.

Désormais, seules deux équipes ont réussi un sans-faute en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 : celle de la Guinée et celle de la Tunisie. Dans le groupe J, les Tunisiens ont imité les Guinéens en remportant une troisième victoire en trois matches, ce 13 octobre 2018 à Radès. Les « Aigles de Carthage » ont toutefois peiné pour battre des Nigériens vaillants et quasiment éliminés de la course à la CAN 2019 après leur revers 1-0.

