Madagascar: La campagne présidentielle bat son plein sous l'œil dubitatif des Malgaches

Stéphanie, elle, a 21 ans. Elle est étudiante et n'est pas inscrite sur le fichier électoral. « Déjà, je ne suis pas au courant de quand est-ce que je devais m'inscrire sur la liste. Et de toute façon, je ne suis pas du tout intéressée par la politique. Les candidats distribuent du riz ou de l'argent aux gens pendant la campagne ! C'est juste un combat pour obtenir le pouvoir ! », déplore-t-elle.

Connaître les 36 candidats et faire un choix, une tâche compliquée pour Lahatra, chauffeur de taxi. « Leurs programmes sont flous. Tout ce qu'ils font c'est de la propagande et dire "choisissez-moi". Par exemple, à côté là, vous voyez, c'est ce qu'est en train de faire le candidat numéro 25. Mais normalement ce qui devrait être la priorité d'un candidat, c'est son programme. Il faut expliquer le programme pour que les gens soient au courant. Là, la propagande dans les rues, c'est juste une démonstration de force. Moi, je veux voter, mais je n'ai pas encore vérifié si j'étais sur la liste électorale », détaille-t-il.

A Madagascar, la campagne électorale bat son plein une semaine après son lancement. Les candidats à la présidentielle du 7 novembre ont encore trois semaines pour faire campagne et présenter leur programme aux Malgaches. Alors que les meetings et défilés de partisans se succèdent dans tout le pays, les habitants d'Antananarivo ont bien du mal à s'y retrouver parmi les 36 candidats à la présidentielle.

