Cote d'Ivoire: Bouaké - Le CJPS sensibilise sur la paix et la cohésion

Placée sous le haut parrainage de Docteur Moussoh Ambroise, le Congrès des Jeunes pour la Paix Sociale (CJPS), a organisé sa cérémonie d'investiture, récemment en présence de nombreux chefs traditionnels et chefs de communautés, guides religieux et leaders d'opinion de Bouaké.

Gnandé Roméo, le président national du CJPS, accompagné de ses coordonnateurs régionaux ont été investis par Eby K., représentant le parrain. « Au nom du Docteur Moussoh Ambroise, je vous investis et je vous charge d'aller partout prôner la paix, la solidarité, le partage, la tolérence et le pardon, comme le fait votre parrain. Il le fait parce qu'il est mieux placé pour connaître la valeur de toutes ces vertus. Une jeunesse ne peut prospérer que dans la paix et la discipline », a dit le représentant du Dr Moussoh Ambroise.

Le CJPS est un mouvement de jeunes sans coloration ethnique, religieuse, régionale ou politique. L'objectif est de rassembler les jeunes autour des valeurs républicaines, de renforcer la cohésion sociale, la solidarité et de raffermir les liens entre eux. Selon le président du CJPS, Gnandé Roméo, les différentes crises survenues à Bouaké ces dernières années et l'incivisme des jeunes partout en Côte d'Ivoire ont suscité la création de ce mouvement afin de sensibiliser les jeunes. « La seule chose que le CJPS sait faire, c'est informer sur les vertus de la paix et du pardon; et cela à travers les rencontre et les campagnes de sensibilisation, les journées de promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la solidarité « , a expliqué Gnandé Roméo, président du CJPS. Après avoir présenté sa structure et les chantiers à venir, le président du CJPS a rendu un vibrant hommage à Mme Dominique Ouattara, première Dame de la Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

Aboubacar Al Syddick à Bouaké