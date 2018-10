Cote d'Ivoire: M'batto - Les enseignants et le personnel du corps médical soutiennent au maire sortant

Le maire sortant de la commune de M'batto Eba Kamelan Joseph a reçu le mercredi 10 octobre 2018, à sa résidence les enseignants et le personnel du corps médical de cette commune.

Ces derniers disent être venus lui apporter leur soutien pour l'élection municipale du 13 octobre prochain. « Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à mon invitation. Cela démontre que vous êtes toujours avec moi. La question de la municipalité n'est pas une affaire de parti politique, n'est pas une affaire d'appartenance religieuse, n'est pas une affaire de diplômes mais c'est une affaire d'intelligence, de carnets d'adresse.

J'ai tous ces atouts pour apporter un plus à ma commune. Lorsque j'ai pris les commandes de cette mairie en 2013, malgré le petit budget de cette commune nous avons pu réaliser plusieurs projets. Beaucoup reste encore à faire. Donnez-moi un second mandat pour terminer ce que nous avons commencé. Beaucoup dans les campagnes disent que Eba Kamelan n'a rien fait pour M'batto. On ne ment que sur les morts. Vous êtes témoins vous-mêmes du travail qui a été abattu à M'batto » a indiqué Eba Kamelan Joseph. Et d'ajouter : « Continuez à me faire confiance vous ne serez pas déçus. Certains candidats dans leurs campagnes, disent que la commune de M'batto est sale. Alors qu'ils ont été cadres pendant des années avant que je sois élu en 2013.

Qu'est ce qui les empêchait de trouver une ben de 5 tonnes pour ramasser les ordures en tant que fils de M'batto ? Ils sont sur les réseaux publiant des images pour dire que M'batto est sale. Aujourd'hui, ils se rendent comptent des avancées du travail dans la commune. Pour me remercier, ils ne font que raconter de n'importe quoi pour m'incriminer. Ne vous fier pas à leurs dires . Ce sont des vendeurs d'illusions». L'inspecteur de l'enseignement primaire de M'Batto Attoukra a au nom de la délégation témoigné leur soutien au maire sortant et promis de lui apporter leur voix pour qu'au soir du 13 octobre leur maire appelé "Joli Bebé" soit élu à plus de 90% voix. Il faut Signaler que le maire a clos sa campagne le jeudi 12 octobre 2018, par un meeting dans le village d'Akpibo village situé à 2 km de cette commune et initié une grande caravane qui a sillonné tous les quartiers de la ville.