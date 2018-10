Cote d'Ivoire: Samatiguila-Kouacou N'dri, préfet du département - « Agréablement surpris par l'affluence »

« Nos premières impressions sont très bonnes. D'abord la campagne s'est déroulée dans le calme à Samatiguila et ce matin (samedi 13 octobre, ndlr), je suis agréablement surpris, parce qu'on est qu'au démarrage et il y'a une affluence. J'ai demandé aux parents de privilégier les personnes âgées, de voter et de rentrer tranquillement à la maison, de telle sorte que les opérations de vote se passent dans les meilleures conditions. Pour l'heure, je suis satisfait. Nous allons faire le tour des différents bureaux de vote et j'espère qu'il y'aura la même affluence pour qu'au dépouillement, nous ayons des résultats qui soient à la mesure de nos espérances », a témoigné le préfet.

Dès 7 heures, les électeurs étaient présents dans les bureaux de vote, attendant dans le calme le début des opérations. Le préfet du département de Samatiguila, Kouacou N'dri et ses collaborateurs, entre autres le sous-préfet de Samatiguila, Boni Bonaventure, étaient au centre d'éducation préscolaire de Samatiguila, l'un des lieux de vote pour s'enquérir des conditions d'organisation et du déroulement des votes. Trois bureaux de vote étaient ouverts dans cet établissement.

