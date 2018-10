Afrique: Eliminatoires de la CAN 2019 - Les Lions triomphent du Soudan et restent leaders de leur poule

Au retour, Sadio Mané et ses partenaires continuent leur domination. Sur un exploit personnel, M'Baye Niang fait une excursion et adresse un tir tendu qui, détourné par un défenseur soudanais, termine tout de même sa course dans les buts du Soudan à la 50ème mn.

Les Lions reviennent à la charge une minute plus tard, sur une contre-attaque bien menée. Sadio Mané sert un caviar à Idrissa Gana Guèye qui, sans trembler, double la mise à la 18ème mn. L'ancien joueur de l'académie Diambars (Ligue 2 sénégalaise) va sortir à cause d'une blessure.

A la 16ème mn, sur un corner mal repoussé par le portier soudanais Ishag Adam, Pape Abdou Cissé, titularisé pour la première fois, chipe le ballon et marque son premier but en sélection.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.