Cote d'Ivoire: Le PDCI tient son 6e Congrès extraordinaire à Daoukro

Alors qu'en interne un éventuel boycott de ces élections a fait débat jusqu'à la fin septembre, Maurice Guikahué, le secrétaire exécutif, qualifiait dimanche devant la presse ces résultats partiels de « très bons ». « Le PDCI veut être candidat en 2020, nous seul, de façon autonome. Là c'était un entrainement. On a bien fait de participer aux élections », s'est-il réjoui, tout en condamnant « l'esprit et le comportement des personnes en face ».

Ce « congrès de la stabilité et de la clarification » comme l'ont baptisé ses organisateurs se tient dans un climat d'incertitudes. Au lendemain d'élections locales et régionales test en vue de 2020, le PDCI comme les autres forces politiques ne connait pas les résultats officiels complets puisque la CEI ne poursuivra ses proclamations qu'à partir de la mi-journée ce lundi. Mais les résultats partiels montrent un PDCI qui réussit pour le moment à se maintenir. Le parti d'Henri Konan Bédié qui peut même se targuer de quelques belles prise comme la mairie de Cocody ravie à son rival.

En Côte d'Ivoire se tient ce lundi 15 octobre à Daoukro le 6e Congrès extraordinaire du PDCI. Un congrès qui intervient au lendemain d'élections locales tendues et alors que la rivalité avec son ex-allié du RHDP est à son paroxysme. Le parti est également traversé par des dissensions internes et la fronde d'une partie des cadres restés favorables à l'adhésion au parti unifié avant 2020.

