Cote d'Ivoire: Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale - Le ministre Adama Koné noue de précieux contacts à Bali

La Miga, il est bon de le souligner, est l'Agence Multilatérale de garantie des Investissements. Elle a pour mandat de garantir les Investissements directs étrangers (Ide) dans les pays en développement afin de favoriser la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations. A ce titre, elle a été sollicitée pour le financement des projets prioritaires dans les domaines de la Santé, du Tourisme, des Logements, de l'Energie et de l'Agriculture. Ceci dans le cadre de la croissance inclusive, voulue par le Président de la République.

Afin de mieux faire partager les grandes ambitions de son pays et rechercher des appuis institutionnels nécessaires, le chef de la délégation ivoirienne multiplie les contacts et les rencontres avec les personnalités de premier plan de la crème de la finance mondiale. C'est ainsi que hier, jeudi 11 octobre, le ministre Adama Koné et les membres de sa délégation ont été reçus en audience Keiko Honda, vice-présidente exécutive de la Miga. Les entretiens ont porté sur le financement des projets sociaux. Un axe important de la politique du Gouvernement qui entend ainsi promouvoir une croissance beaucoup lus inclusive afin de faire bénéficier au plus grand nombre d'ivoiriens des fruits de la croissance économique.

Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le Ministre Adama Koné, ministre de l'Economie et des Finances séjourne du 10 au 14 octobre à Bali, en Indonésie, où il conduit la délégation ivoirienne aux Assemblées annuelles du Fmi et du groupe de la Banque mondiale.

