Afrique: CAN 2019 - La remontée à grandes enjambées de la Côte d'Ivoire

Les Éléphants de Côte d'Ivoire ont battu (4-0), ce vendredi 12 octobre 2018, les Fauves de la Centrafrique, au Stade de la Paix de Bouaké, dans le cadre de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN Total 2019. Mardi, à Bangui, dans le fief des Fauves, ils devront confirmer cette grande forme du moment.

Le moins que l'on puisse dire, est que les Eléphants de Côte d'Ivoire se sont baladés, devant les Fauves du Bas-Oubangui.

L'ouverture du score par Jonathan Kodja (1-0, 26'), à la suite d'une lumineuse passe d'Eric Bailly a déstabilisé les hôtes. Nantis de quelques éclaircies, les Fauves n'ont pas réussi à égaliser jusqu'à la pause.

Dans la seconde phase de jeu, les Ivoiriens ont corsé l'addition par Eric Bailly (2-0, 53') suite à un corner exécuté par Seri Jean Michael. Ensuite, Cheick Doukouré a triplé la mise (3-0, 58'). Avant que Maxwell Cornet, entré au cours du jeu, ne vienne pour faire la conclusion (4-0, 74').

Une belle soirée sportive qui ravit plutôt les Ivoiriens, qui comptent désormais, 6 points, avec un goal différentiel de +4, ce qui les place juste derrière les Guinéens, qui se sont encore imposés (2-0) devant le Rwanda.

Un nouvel état d'esprit

Au-delà de la large victoire ivoirienne, c'est la manière de la bande à Kamara qui satisfait le plus le camp ivoirien. Max Gradel, par son abattage, ses dribbles déroutants et son sens du risque a été un danger permanent pour Cédric Yambéré et ses coéquipiers.

Eric Bailly et Ghislain Konan, au cœur de la défense ivoirienne, ont été impériaux dans les duels et intéressants dans certaines velléités offensives. Konan, de son pied gauche, a donné de bons ballons à l'attaque et appuyé le secteur médian. Technique et intelligent, il s'affirme au fil des matches comme une valeur sûre d'un groupe toujours en gestation.

Bailly, quant à lui, a su donner l'exemple sur chaque montée. A preuve, ce beau but qu'il inscrit de la tête sur un corner de Séri Jean Michael. Bailly n'a laissé aucune chance à Geoffroy Kondogbia qui disputait son premier match africain. International français dans toutes les catégories de jeunes, il a disputé cinq rencontres avec l'équipe A, mais aucune à caractère officiel, raison pour laquelle sa demande de porter dorénavant le maillot centrafricain a été validée par la FIFA.

Mais au-delà de ces valeurs individuelles, l'on retient cet esprit d'équipe, cette solidarité sur le terrain. Un bon signe que le message du sélectionneur national porte. "Mon idée de jeu est de privilégier les fondamentaux. Nous n'avons peut-être pas de certitudes en ce moment et donc nous allons essayer de verticaliser notre jeu au maximum. Nous allons épouser des attaques rapides et souvent même jouer sur des contres. Ensuite, lorsque nous aurons engrangé plus de confiance avec des victoires et des points gagnés, nous allons basculer sur un jeu qui sera basé sur la maitrise collective et la circulation, de sorte à imposer notre rythme à l'adversaire. Pour l'instant, l'idée est de réaliser un jeu plus direct", confiait le coach, qui, dans un premier temps veut ramener totalement la confiance à la maison. Un projet qui se réalise petit-à petit.