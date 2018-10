Gabon/Sud-Soudan: Le stade de l'amitié n'a pas fait son plein

Pour détendre l'atmosphère et attirer le public au stade, pour la première de Daniel Cousin, la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) a opté pour la gratuité de l'entrée au stade. C'était sans compter sur la pluie diluvienne qui s'est abattue vendredi dernier à Angodjé. Une pluie qui a certainement freinée la motivation des curieux et des fans des Panthères.

Conséquence, depuis l'entame des éliminatoires de la Can 2019, le public s'intéresse de moins en moins à l'équipe nationale. Et, les résultats assez décevants qu'ont enregistrés ces joueurs pendant les deux premières journées renforcent la position des supporters : Une défaite au Mali et un match nul enregistré à domicile face à la modeste équipe du Burundi.

Le public boude les Panthères du Gabon depuis leur élimination en phase de poule de la Can 2017. Une élimination à domicile marquée par des prestations qui laissent à désirer. En effet, dans cette compétition l'équipe nationale a brillé par sa maladresse et son manque d'engagement. La sortie prématurée des poulains du coach Jose Antonio Camacho dans cette compétition a définitivement tué le rêve des Gabonais, qui voyaient l'équipe nationale dépasser le stade des éternels quarts de finale.

