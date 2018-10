Tunisie: Comment rendre les enfants heureux

Toutes ces questions, Amina Ellouze se les posait à l'heure où son fils, en terminale, allait avoir à décider de son avenir.

Mère attentive et rigoureuse, coach elle-même, elle souhaitait, comme nous tous, offrir à son fils une énergie de vie, celle qui ne peut provenir que d'un parcours réussi parce qu'adéquat. Sa découverte d'un cabinet de conseil en stratégie d'études et de carrière allait répondre à ses questions et aux exigences d'un environnement qui ne pardonnait pas l'erreur. Sa rencontre avec les fondateurs de ce concept, Arnaud Maynadié et Paul Levy, la minutie de leur approche, la bienveillance de leur relation à l'enfant, la rigueur de leur suivi, la pertinence de leur programme d'action finirent par la convaincre, et la poussèrent à aller plus loin que son expérience familiale.

Aujourd'hui, Amina Ellouze est consultante associée de cette filiale internationale qui ouvre à Tunis son premier cabinet à partir duquel la filiale couvrira le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et c'est donc en partie prenante qu'elle nous en explique le concept.

Aider à faire le bon choix

Il s'agit d'un regroupement d'experts dont le but premier est de mettre en lumière les talents et les capacités d'un enfant pour les relier à une formation, un métier bons pour lui. Concrètement, ils opèrent à un bilan précis des points forts de l'enfant auquel ils présentent un éventail de toutes les formations universitaires adéquates dans le monde entier, mais aussi de toutes les passerelles possibles en cas de souhait de changement. Ils accompagnent l'enfant pour mettre au point son dossier d'inscription, l'aident à le préparer de façon bienveillante et détendue. Ils le suivront par la suite à l'université, faisant le point avec lui, l'aidant à définir ses choix de matières, évaluant son aisance ou ses difficultés. Par la suite, grâce à un formidable réseau de networking, ils lui assureront des spécialisations et des stages, l'idéal pour eux étant que l'étudiant puisse évoluer sur trois continents, de façon à acquérir aisance, agilité, réactivité et adaptabilité

Le maître-mot de ce nouveau concept pourrait être, selon Amina Ellouze, que l'on part d'une réalité, que l'on ne demande que des choses possibles, et qu'on ne réprime pas les talents de l'enfant.