Tunisie: Des festivités à la hauteur de l'événement

Lors de son allocution, Mohamed Babbou a mis en évidence les différentes commissions au sein de ce comité d'organisation. Les membres ont dû travailler durement afin que le programme soit à la hauteur du prestige de ce grand club national et d'Afrique.

Ensuite, Farouk Kattou a présenté le programme détaillé des festivités qui démarreront le 15 janvier 2019 et se poursuivront jusqu'au 14 janvier 2020. Il est à souligner que le comité d'organisation s'est réuni 120 fois afin que la fête soit grandiose.

Le 19 janvier 2019, une grande réception est prévue à l'Opéra de la Cité de la culture. 1.800 invités seront au rendez-vous tels que les présidents des fédérations internationales de football, de handball, de volley-ball, de la CAF et bien sûr du Comité international olympique. Le secrétaire général de l'EST nous a confirmé qu'un match amical international est prévu entre l'Espérance Sportive de Tunis et une équipe européenne de très haut niveau et aura lieu le 15 juin 2019 à El Menzah.

En volley-ball et grâce à l'intervention de Chakib Bouslama, le prochain Championnat arabe des nations aura lieu du 13 au 25 février 2019, et ce, pour que les pays arabes soient de la fête du centenaire du prestigieux club d'Afrique.

Les jeunes de la fête

Dans le cadre de la promotion des jeunes footballeurs, Taraji Academy présidé par Fatma Zaïed organisera à la fin du mois de juin 2019 une journée non-stop pour les footballeurs âgés de 13 ans. Des clubs tunisiens et européens sont invités à ce rendez-vous des jeunes.

Enfin, des rencontres entre les vétérans espérantistes et ceux des clubs nationaux et européens sont prévues. n sports individuels, le comité d'organisation a pensé sérieusement à ces sports, surtout que les athlètes «sang et or» ont été des champions du monde et olympiques tels que Skander Hachicha, Anis Lounifi, Béchir Khiari, Naceur Ben Khlifa et autres. Des tournois de lutte, de boxe et de judo sont programmés à cet anniversaire.

Nous signalons aussi qu'un grand tournoi de football de salle aura lieu à El Menzah au mois de Ramadan.

Le basket-ball : de grands absents

En dépit de ces festivités de grande dimension mondiale, le basket-ball à l'EST avec ses titres et ses grands joueurs tels que Jabrane Mrabet, Mustapha Bouchnak, Mehrez Ksontini, Ridha Khmiri, Dakhlaoui, Chikhaoui, Kamel Makni, Soltani ne seront pas à la fête. Et c'est bien dommage !

D'autres activités artistiques et culturelles sont prévues à ce centenaire historique du club de Bab Souika.

Il est à souligner qu'un grand meeting de natation est prévu au Kef et à El Menzah. Des nageurs olympiques et mondiaux sont invités à cet événement.

Que la fête commence !