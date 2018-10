Afrique: Belle opération du Sénégal face au Soudan

En dépit de trois forfaits majeurs, les deux défenseurs centraux Salif Sané et Kalidou Koulibaly et l'attaquant Moussa Konaté, le Sénégal a battu ce samedi le Soudan 3-0 lors de la 3-ème journée des éliminatoires de la CAN Total 2019. Les buts sénégalais ont été marqués par Pape Abou Cissé (16'), Idrissa Gana Gueye (19') et Mbaye Niang (49').

Attendus après leur nul 2-2 contre les Baréas à Antananarivo lors de la 2-ème journée en septembre dernier, les Lions n'ont pas mis longtemps à rassurer leur nombreux public pour les retrouvailles d'après Coupe du monde 2018.

Au début du deuxième quart d'heure, sur un corner qui a traversé la défense soudanaise, Mbaye Niang se saisit du ballon qu'il recentre, faute de main du gardien adverse qui met en orbite le nouvel arrivant en sélection, Pape Abou Cissé qui ouvre le score.

Trois minutes plus tard, c'est Sadio Mané, le leader technique, qui met un centre à ras de terre pour Idrissa Gana Gueye qui, d'un plat de pied, double la mise.

Les Lions auraient pu aller à la pause avec un score plus conséquent mais ce n'était que partie remise.

Au retour des vestiaires, les protégés du sélectionneur Aliou Cissé poussent à la faute leurs adversaires.

Et après un premier raté de Mbaye Diagne dont la tête tape sur le poteau avant d'être arrêté par le portier soudanais c'est Mbaye Niang, sur une action individuelle qui marque le 3-ème but ,pour sceller définitivement le sort de la partie. La seconde période vient à peine de démarrer et les Sénégalais mènent par 3 à 0.

Plus que le Soudan qui n'a pas montré grand-chose à l'image de ses trois matchs en éliminatoires où il court désespérément derrière un premier point, c'est le Sénégal qui aurait pu faire mieux mais les attaquants, par précipitation et par manque de justesse technique, ne sont jamais parvenu à alourdir le score.

L'essentiel est certainement ailleurs, ces trois points qui permettent aux Lions de retrouver la première place 7 points (+6) avec le même nombre de points que Madagascar qui est allé gagner (1-0) en terre équato-guinéenne.