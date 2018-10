Afrique: CAN 2019 - Les Fennecs retrouvent une âme et leur public

« Je peux dire que c'est la victoire du peuple et non pas celle de Belmadi. Aujourd'hui, notre retour à Blida a été un retour gagnant. Nous avons réussi à gagner mais surtout à faire plaisir à ce grand public qui nous a fait confiance », dixit le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi après la victoire face au Bénin (2-0). Un changement radical après une période de crise de la sélection nationale.

Les Fennecs étaient alors comme livrés à eux-mêmes et jouaient leurs matchs devant des gradins vides. Le public boudait, déçu et non satisfait des résultats notamment ceux de la CAN 2017 et plus encore de l'élimination amère lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Mais la venue de Djamel Belmadi a complètement changé la donne, lui qui avait été plébiscité par le peuple et les médias. Les gradins du stade Mustapha Tchaker de Blida se sont révélés vendredi soir trop exigus pour contenir cette masse populaire venue découvrir l'équipe d'Algérie version Belmadi, qui avait réalisé un nul à Banjul face à la Gambie, le mois dernier.

Pour ce match face au Bénin, l'équipe d'Algérie a démontré qu'elle commençait à retrouver son niveau. Jeu court, vivacité, rapidité d'exécution et surtout la technique chez les Brahimi et Mahrez, ont fait la différence face à des Ecureuils qui se sont réveillés trop tard. Une seule occasion dangereuse est à mettre à l'actif des visiteurs, par le biais de leur attaquant Steve Mounié, dont le tir à la 17e minute rase la transversale. Les Algériens ouvriront le score quelques instants plus tard. Corner de Riyad Mahrez, Yassine Benzia remet de la tête au second poteau. Le gardien des Ecureuils, Fabrice Farnolle, renvoie le ballon sur Ramy Bensebaini monté à l'offensive. Du point de pénalty, il assure. L'Algérie prend l'avantage (1-0).

Explosion de jeu dans les travées du stade de Blida. Les Fennecs gagnent en confiance. Les occasions se multiplient mais Fabien Farnolle se montre intraitable. Le portier béninois s'inclinera cependant à l'entrée du dernier quart d'heure. Un ballon de Sofiane Feghouli, entré en jeu peu auparavant, destiné à Baghdad Bounedjah qui, du plat du pied, met définitivement à l'abri les troupes de Belmadi.