Afrique: CAN 2019 - Les Lions échappent de peu aux Flames

Le but de délivrance déchaîne un public enfin sorti de sa torpeur, et booste le moral des champions d'Afrique. L'entrée de Paul Georges Ntep sur le côté gauche de l'attaque camerounaise, et de Fai Collins à la droite de la défense, donne plus de percussion. Plusieurs actions franches de but sont malheureusement manquées. Le manque de réalisme de l'attaque des Lions donne de l'espoir jusqu'à la fin aux joueurs du coach Ron Van Geneugdene. Mais ils ne parviendront pas à revenir au score.

Dans un stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé quasi plein pour le baptême de feu à domicile de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, les spectateurs ont connu de nombreux instants de frayeur. L'équipe camerounaise plus défensive qu'offensive, a donné des raisons de redouter un faux pas à Yaoundé. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir les Lions indomptables sortir leurs griffes.

