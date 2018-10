Algérie: "L'Afrique ne sera libre qu'avec l'indépendance du Sahara Occidental"

Le flux migratoire vers l'Afrique du Nord risque de connaitre des développements "plus inquiétants"… Plus »

Remerciant le peuple sahraoui pour l'accueil chaleureux, le responsable sud-africain a exprimé son souhait de voir les efforts internationaux contribuer à mettre un terme à l'occupation du Sahara occidental, précisant "nous sommes attachés à notre histoire commune, et nous n'avons d'alternative que de vous apporter notre plein soutien moralement et matériellement".

"L'Afrique du Sud se rappelle avec fierté du soutien du peuple sahraoui au combat mené par le peuple sud-africain contre le régime de l'apartheid", a affirmé M. Landers, soulignant que son pays ne cessera de soutenir la cause sahraouie juste et de contribuer à la libération de l'Afrique.

Le Vice-ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Luwellyn Landers s'est félicité, samedi à Laayoune, des relations solides et profondes entre son pays et la République arabe sahraouie démocratique (RASD), mettant en avant l'attachement de l'Afrique du Sud au droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance.

