Algérie: Régions frontalières - Plusieurs projets énergétiques pour booster la dynamique des investissements

Deux autres projets ont été lancés pour explorer le pétrole et le gaz dans les wilayas d'Illizi et Bechar parallèlement au lancement de la réalisation de quatre centres de formation dans les métiers des hydrocarbures au profit des enfants du sud, a indiqué le ministre, assurant que tous les projets lancés ont été attribués à des entreprises nationales, ce qui signifie, a-t-il dit, qu'ils seront réalisés "avec une main-d'œuvre algérienne pour un montant s'élèvant à 3,4 milliards de dollars".

Le ministre a fait savoir, dans le même cadre, le lancement, par Sonatrach, de l'exploration du pétrole et du gaz dans plusieurs wilayas frontalières tels que El Taref, Souk Ahras, Ouargla et El Oued dans quatre sites, soulignant, à ce titre, que ces projets devront créer "des milliers de postes d'emploi avec le lancement de l'étape d'exploitation".

"L'Algérie a réalisé plusieurs investissements dans des pays voisins tels que la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali et exploite plusieurs champs dans ces pays à travers la société Sonatrach, afin de redynamiser les investissements dans les régions frontalières qui disposent de fortes capacités qu'il y a lieu d'exploiter", a ajouté le ministre.

Dans une allocution prononcée lors de la rencontre nationale sur l'aménagement et le développement des zones frontalières, organisée au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal (Alger) par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire sous le slogan "L'aménagement et le développement des zones frontalières: priorité nationale", M.Guitouni a affirmé que son département a lancé plusieurs projets énergétiques dans les domaines d'exploitation du pétrole ou du gaz et des énergies renouvelables afin de booster la dynamique des investissements dans les régions frontalières, qui constituent une priorité nationale.

