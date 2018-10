Nigeria: Buhari prend de nouvelles mesures controversées contre la corruption

« C'est un affront aux dispositions de la Constitution de la République fédérale du Nigeria qui garantit la liberté de circulation. Seul un tribunal compétent peut limiter la liberté. Cette décision devrait inquiéter au plus haut point tous les Nigérians, la dernière fois que des mesures semblables ont été adoptées c'était quand même à l'époque du régime militaire, ce genre de loi n'a plus sa place dans le Nigeria d'aujourd'hui », affirme Emeka Etiaba, l'avocat d'Olisa Metuh.

Alors que dit cet ordre numéro six ? Il instaure un embargo sur des fonds suspects volés de sorte que personne ne puisse les déplacer ou en disposer, tant que le cas n'est pas résolu devant un tribunal. Pour ce qui est de l'interdiction de quitter le territoire, c'est également un moyen d'empêcher les suspects d'avoir accès aux fonds à l'étranger qu'ils pourraient être tentés de mettre à l'abri des autorités nigérianes. Et dans un sens, cela permettra également de faire avancer les procès rapidement parce ce que si cet argent vous appartient réellement, il ne sera pas sous embargo pendant 15 ans. Si c'est votre argent, vous le gardez, si ce n'est pas le vôtre, vous le rendez au Trésor, voilà l'essence de cet ordre.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.