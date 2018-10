Sénégal/Soudan: Matar Bâ invite les Lions à se "battre fermement" pour gagner le prochain match

Dakar — Le ministre des Sports, Matar Bâ, a invité l'équipe nationale senior de football du Sénégal à "se battre fermement" pour son second match contre le Soudan, mardi, à Khartoum.

Le Sénégal a battu le Soudan, 3-0, samedi, à Dakar, pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019, un résultat qui a permis aux Lions d'occuper confortablement la première place du groupe A, avec sept points (+6), devant Madagascar (2e), la Guinée Equatoriale (3e) et le Soudan (4e).

Les Lions vont encore jouer contre le Soudan, mardi, à Khartoum.

"Ce match ne sera pas oublié, mais on ne va pas se focaliser sur cette victoire. Il faut aller se battre fermement parce que les matchs seront différents, et le Soudan ne jouera pas de la même manière chez lui", a averti Matar Bâ à la fin de la rencontre entre le Sénégal et le Soudan, samedi soir, au stade Léopold-Sédar-Senghor, à Dakar.

"Il faudra être costaud, se battre, gagner et (... ) être le premier du groupe" à la fin des éliminatoires de la CAN 2019, conseille M. Bâ aux Lions du Sénégal.

Les Lions se rendront à Khartoum par un vol spécial, ajoute le ministre des Sports, assurant que "toutes les conditions sont réunies pour mettre à l'aise les joueurs".

"Ils vont même devancer l'équipe du Soudan chez elle. Ils auront beaucoup plus d'heures de récupération", souligne-t-il, félicitant les joueurs, le staff technique et la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"Ce qui aurait pu surprendre, c'est ne pas gagner le match contre le Soudan", a réagi le président de la FSF, Augustin Senghor, invitant les Lions à "garder la tête sur les épaules".

"La moitié du travail est déjà faite. Il faut se concentrer sur le match de mardi. Cette belle victoire n'aura de sens que si on la réitère à Khartoum pour montrer que nous sommes les favoris de ce groupe et nous assurer de la qualification à la CAN", affirme M. Senghor.