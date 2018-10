Afrique: CAN 2019 - Ils peuvent se qualifier dès le mardi 16 octobre

Photo: Francis R Malasig/EPA/BackpagePix

(Image d’archives) - Sadio Mane, du Sénégal, célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but lors de leur match contre le Japon à Ekaterinbourg le 24 juin.

La 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 de football s'achève ce 16 octobre 2018. A cette occasion, on pourrait connaitre les premiers qualifiés pour la phase finale (15 juin-13 juillet). Voici un point groupe par groupe. Pour rappel, chaque pays classé premier et presque tous les deuxièmes iront à la CAN 2019.

*En gras, les équipes qui peuvent se qualifier dès le mardi 16 octobre 2018.

GROUPE A

Si le Sénégal gagne au Soudan et que Madagascar bat la Guinée équatoriale, les Sénégalais et les Malgaches auront 10 points chacun et seront certains de finir aux deux premières places, loin devant les Equato-Guinéens et les Soudanais.

GROUPE B

Le Cameroun est qualifié d'office en tant que pays-hôte du tournoi. Ses résultats sont toutefois pris en compte dans le classement du groupe. Une victoire des Camerounais au Malawi couplée à un succès des Marocains aux Comores mettraient le Maroc sur la voie royale vers la CAN 2019, même si les Malawiens conserveraient une très hypothétique chance de coiffer les « Lions de l'Atlas » sur le fil, à l'issue de la 6e et dernière journée (22-24 mars 2019).

GROUPE C

Le Mali peut compter 10 points en cas de victoire au Burundi. Un total qui serait suffisant pour finir, au pire, parmi les meilleurs deuxièmes de ces éliminatoires. Mais ce succès à Bujumbura sera décisif uniquement si le Gabon perd dans le même temps au Soudan du Sud.

GROUPE D

L'Algérie est la seule équipe à pouvoir s'assurer la première place de son groupe dès cette 4e journée. Pour cela, les Algériens doivent battre le Bénin et compter sur un match nul entre Gambiens et Togolais.

GROUPE E

Les Sud-Africains, aux Seychelles, et les Nigérians, face à la Libye, peuvent conforter leur avance au classement, en cas de victoires. Mais les Libyens seront encore en course, même en cas de revers face aux « Super Eagles ».

GROUPE F

Le plus grand flou règne dans ce groupe où les matches de la Sierre Leone face au Ghana ont été « annulés » à cause d'une sanction frappant la Fédération sierra-léonaise. La Confédération africaine de football n'a pas explicitement annoncé la disqualification des « Leone Stars ».

GROUPE G

Le Zimbabwe va-t-il faire le break au classement, sur les deux Congo ? Si les Zimbabwéens battent les « Léopards » de RDC et que les « Diables Rouges » brazzavillois perdent au Liberia, les « Warriors » auront un pied et demi en phase finale de la CAN. Mais ils ne seront pas pour autant arithmétiquement assurés d'aller au Cameroun, l'été prochain.

GROUPE H

La Guinée, en revanche, sera certaine de finir parmi les deux premiers, si elle gagne au Rwanda et que les Centrafricains ne battent pas les Ivoiriens. Avec 12 points, les Guinéens seraient alors sûrs de finir, au pire, parmi les meilleurs deuxièmes.

GROUPE I

Le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie étant à égalité de points (6), il faudra vraisemblablement attendre la dernière journée pour connaître les qualifiés dans ce groupe.

GROUPE J

Comme la Guinée, la Tunisie est en position idéale grâce à son sans-faute (trois victoires en trois matches). Un succès au Niger enverra à coup sûr les Tunisiens à la CAN 2019, que ce soit via la première ou la deuxième place du groupe J. Peu importe le résultat du match eSwatini-Egypte. A noter que les Egyptiens seront certains de finir au moins deuxièmes, s'ils gagnent à Mbabane que les « Aigles de Carthage » en font de même à Niamey. Avec 9 points au compteur à deux journées de la fin, les «Pharaons » auront de très fortes chances d'être qualifiés.

GROUPE K

La Guinée-Bissau a pris une petite option sur la qualification en battant la Zambie. Mais rien ne sera fait à l'issue de la 4e journée.

GROUPE L

Un succès au Lesotho ne suffira pas au bonheur des Ougandais, sauf si le Cap-Vert gagne par ailleurs en Tanzanie. Avec 10 points, l'Ouganda aura alors toutes les chances de finir premier de son groupe ou tout du moins parmi les meilleurs deuxièmes de ces éliminatoires.