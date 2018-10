Burkina Faso: Vaines conjectures

éditorial

Depuis la mise en délibéré pour le 5 décembre prochain de l'affaire d'extradition de François Compaoré, chacune des parties voit midi à sa porte. D'une part, les avocats de François Compaoré (dont le pénaliste Me Olivier Sur) parlent de faux en écritures judiciaires et promettent d'attaquer subséquemment l'Etat burkinabè devant les juridictions françaises.

D'autre part, l'État burkinabè, en réaction, estime avoir accompli toutes les diligences nécessaires permettant à la justice française de vider le délibéré en toute sérénité et de faire droit à sa demande d'extradition du frère de l'ancien président Blaise Compaoré, poursuivi par la justice de son pays pour «incitation à assassinats».

Dans tous les cas de figure, on assiste à une passe d'armes "agrémentée" par les porte-plumes et autres "théseurs" des deux camps, face à laquelle on aurait pu sourire si l'accusation n'était pas si grave. Car, comme on le sait, il s'agit de faits de justice, pire, de meurtre d'une icône de la liberté d'expression au Burkina Faso, le journaliste Norbert Zongo et de trois de ses compagnons, le 13 décembre 1998. Et pour lequel des associations professionnelles de journalistes et de la société civile crient à l'impunité depuis une vingtaine d'années. Il reste entendu que c'est sur la base d'éléments matériels tangibles que la justice française va trancher en dehors de toute autre considération.

S'il existe des indices graves et concordants impliquant l'ex-conseiller économique de la Présidence du Faso, il sera extradé et jugé conformément à la loi. C'est donc à la justice française, et à elle seule, réputée pour son indépendance, de voir et de se prononcer sur ce dossier complexe et délicat.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l'environnement judiciaire et juridique au pays des Hommes intègres a été "assaini" ces dernières années, et la mise en ordre se poursuit d'ailleurs. Toute chose étant égale par ailleurs, ceci constitue des indices sérieux de crédibilité pour la justice burkinabè qui semble avoir rompu les câbles (s'ils ont existé) entre le judiciaire et l'exécutif au prix de réformes courageuses... parfois controversées.

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l'instance qui gère notamment la discipline, les nominations et les promotions des magistrats, ne prévient le président du Faso de ses sessions que par courtoisie. Autre temps, autres mœurs judiciaires ! Point besoin donc de politiser un dossier d'extradition dont l'opinion publique attend le dénouement depuis deux décennies maintenant, si tant est que Norbert Zongo aura été une pièce maîtresse dans la consolidation de la démocratie et la survenue de l'alternance politique au Burkina Faso. Au soir du délibéré, il est souhaitable que le vrai vainqueur ne soit ni Pierre ni Paul, mais la justice tout court, rayonnante et consolidée.

Et si par extraordinaire, la justice des hommes n'arrivait pas à trancher, celle immanente qui vient, à son heure, s'en chargera. Au-delà des aspects purement juridiques et judiciaires, le dénouement du dossier François Compaoré ainsi que celui du putsch manqué de septembre 2015 compteront pour beaucoup dans le processus de réconciliation nationale en cours. Et, accessoirement, un baromètre du changement toujours annoncé de la politique française vis-à-vis de ses partenaires africains.