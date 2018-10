Burkina Faso: Lâchers de moustiques génétiquement modifiés - Deux organisations en colère

A cette question, le porte-parole, de la COPAGEN, Réné Millogo, dit ne pas faire de doute. «Si target malaria dispose d'une autorisation pour se rendre sur le terrain, c'est en complicité avec le ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, département de tutelle de l'ANB», a-t-il soutenu. Les conférenciers envisagent, dans les jours à venir rencontrer des leaders d'opinons pour tenter de les rallier à leur cause.

En outre, les deux organisations ont laissé entendre que l'ANB a commis une «violation flagrante» de la loi car cette dernière n'a pas procédé à une enquête et audiences publiques, ni à un forum citoyen avant de délivrer l'autorisation. Les journalistes ont saisi l'occasion pour soulever des préoccupations. Est-ce que la COPAGEN et le CCAE dénoncent une complicité des autorités politiques ?

Les conférenciers ont, par ailleurs, dit avoir effectué des missions dans les localités ciblées pour l'opération et il est ressorti de cette visite que les autorités administratives et les populations locales n'avaient pas bien été informées des enjeux du projet Target malaria. Aussi, ont-ils relevé, pour éviter que les populations ne fassent le lien avec les Organismes génétiquement modifiés (OGM) dans le coton culture, le terme «transgénique» a été préféré à celui d'«OGM».

Et d'ajouter que si l'expérience est d'éradiquer des moustiques tueurs, elle peut aussi très vite se transformer en désastre. «C'est sur cette conséquence que nous tenons à attirer l'attention, de nos autorités et des promoteurs de cette recherche qui, jusque-là, malheureusement font la sourde oreille», a indiqué M. Tapsoba.

La Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain (COPAGEN) section du Burkina et le Collectif citoyen pour l'agroécologie (CCAE), une organisation de la société civile burkinabè, sont contre les lâchers test de moustiques génétiquement modifiés prévus dans les jours à venir à Bobo et dans les villages de Pala et Bana.

