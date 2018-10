Burkina Faso: Groupes d'auto-défense - Une enquête révèle l'attachement des populations aux Koglweogo

Sur la question du terrorisme, le responsable Koglweogo s'est montré plus discret en rassurant le public que des techniques existent déjà au sein de son association pour endiguer ce phénomène. Cependant, il a laissé entendre que lui et ses confrères attendent une autorisation des premiers responsables de la sécurité.

Pour le rapporteur, les «craintifs» n'ont pas approuvé que d'autres structures s'emparent du rôle régalien de l'Etat qui est d'assurer la sécurité des citoyens. «Ce type d'organisation pourrait en outre créer des altercations avec les populations, remettre en cause l'organisation sécuritaire, augmenter les risques sécuritaires et de déviance en milices», a-t-il rapporté.

Le président de l'ASHA a expliqué qu'en général, sur 826 personnes interrogées, 90% sont entièrement d'accord avec les structures communautaires de sécurité contre 10% qui les refusent catégoriquement. «Les personnes interrogées dans leur large majorité approuvent l'existence des Koglweogo avec 92% entièrement d'accord dans le Centre, 79% dans le Centre-Ouest, 81% à l'Est et dans les Hauts-Bassins», a-t-il précisé.

