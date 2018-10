Burkina Faso: Eliminatoires CAN 2019 - Les Etalons se remettent en selle

Les Etalons du Burkina ont dominé (3-0) les Zèbres du Botswana, le samedi 13 octobre 2018, au stade du 4-Août, en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019. Cette victoire des poulains du coach Paulo Duarte leur permet d'occuper le fauteuil de leader du groupe I.

Il n'y avait pas meilleure manière pour les Etalons du Burkina Faso de se remettre en selle et d'oublier la gifle infligée par les Mourabitouns (8 septembre dernier à Nouakchott). Les Zèbres du Botswana, à la recherche de leurs premiers points en ces 3e journées des éliminatoires de la CAN 2019 sont passés à la trappe le samedi 13 octobre 2018 au stade du 4-Août de Ouagadougou, par le score de 3 buts à 0. Avec cette victoire, Charles Kaboré et ses coéquipiers reprennent la tête du groupe I au détriment de la Mauritanie, tombée lourdement (4-1) à Luanda face au Palancas Negras d'Angola, la veille.

La rencontre de Ouagadougou, il faut l'avouer, était cruciale pour le technicien portugais des Etalons. La victoire était impérative, car face au dernier du groupe, le Burkina Faso n'avait pas droit à l'erreur. Cette envie de gagner s'est sentie lors des toutes premières minutes du match. Absent pour raison de blessure à Nouakchott, Bertrand Traoré a très vite enflammé le match. C'est d'ailleurs sur l'une de ses percées dans le couloir gauche de la défense Botswanaise que les Etalons réussiront l'ouverture du score. Jonathan Pitroipa (4e mn) à la réception de l'un des exploits du sociétaire de l'olympique Lyonnais, envoie le cuir d'une frappe sèche au fond des filets du portier botswanais, Kabelo Dambé. Le virevoltant attaquant du Paris FC, en ligue 2 en France, signe un retour gagnant, lui qui a été contraint d'abandonner les siens à la CAN 2017 au Gabon à la suite d'une blessure.

Confiant de sa forme du moment, Bertrand Traoré après sa passe décisive en faisait un peu trop. Les adversaires du jour ayant certainement étudié son jeu, il n'arrivait plus a effacé ses vis-à-vis. Il cassait même souvent le rythme du jeu burkinabé. Conséquence, la seconde frappe cadrée après celle de l'ouverture du score est intervenue à la 20e mn signée Cyrille Barros Bayala.

Confirmer à Francistown

Et puis plus rien jusqu'à au coup de tête de Bertrand (36emn) sauvé du bout des gangs par Kabelo Dambé. Le portier botswanais est de nouveau sollicité la minute qui a suivi pour empêcher le coup de tête de Bakari Koné de finir sa course dans ses cages. Le général Bako encore à la manœuvre (45emn) envoie son coup de tête sur le montant gauche du portier adverse. Les Etalons sont certes dominateurs, mais leur jeu est plein de déchets et surtout de pertes de balles. Ils rejoignent les vestiaires avec cette légère avance. L'équipe visiteuse revient de la pause avec d'autres ambitions. Elle signe son deuxième tir cadré après celui de Tumisang Orebonye (31emn). Mais cette révolte a été de courte durée. Cyrille Barros Bayala est fauché à l'entrée de la surface de réparation (48emn). Banou Diawara, après une feinte de Bertrand Traoré, frappe et la faute de main de Kabelo Dambé envoie le ballon au fond des filets. Tout comme ce coup de pied arrêté, celui exécuté par Abdoul Razack Traoré (60emn) a achevé sa course en pleine lucarne du portier botswanais. A trois buts à zéro, les Etalons vont gérer tranquillement le reste du match avec souvent des pertes de ballons de leur portier réprimandées par l'arbitre.

Il faut souligner que l'attaque de l'équipe burkinabè n'a pas été aussi percutante malgré le score. Car, en dehors du but de Pitroipa, les deux autres sont issus de coup de pied arrêté. Ce constat a été reconnu par le technicien portugais en conférence d'après match. Par contre, Paulo Duarte a salué le travail abattu par son bastion défensif. Les Etalons ont certes gagné mais doivent revoir leurs productions offensives pour conforter leur première place, lors des prochaines échéances. La plus proche est le match retour face à cette même équipe botswanaise demain à 19 heures (17h à Ouagadougou) à Francistown.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Classement du Groupe I à l'issue de la 3e journée

1er: Burkina Faso (6 points +3)

2e: Angola (6 points +2)

3e: Mauritanie (6 points +0)

4e Botswana (0 point -5)

Fiche technique

Compétition : Eliminatoires CAN Cameroun 2019

Terrain : Stade du 4-Août

Pelouse : Naturelle acceptable

Commissaire au match : Fah Condé (Guinée)

Délégué fédéral : Benjamin Bonkoungou (Burkina Faso)

Arbitres : Bienvenue Sinko (Côte d'Ivoire)

1er assistant : Abou Herman Désire N'Goh (Côte d'Ivoire)

2e assistant : Ashumu Herman Aguie (Côte d'Ivoire)

4e officiel : Kouassi Frederic Biro (Côte d'Ivoire)

Buts : Jonathan Pitroipa (4e mn Burkina Faso, 48emn Banou Diawara Burkina Faso et 60emn Adbou Razack Traoré Burkina Faso).

Avertissements : Simisane Mathumo (14emn Botswana), Kabelo Seakanyeng (27emn Botswana), Keeagile Kobe (47emn Bostwana) et Tebogo Sosome (60emn Botswana).

Compositions d'équipes :

Burkina Faso : Hervé Kouakou Koffi, Charles Kabore puis Ibrahim Blati Touré (65emn), Patrick Arnaud Malo, Bakari Koné, Bertrand Isidore Traoré puis Bryan Dabo (80emn), Cyrille Barros Bayala, Abdou Razack Traoré, Yacouba Coulibaly, Issoufou Dayo, Banou Diawara et Jonathan Pitroipa puis Alain Sibiri Traoré (64emn)

Entraineur : Paulo Duarte

Botswana : Kabelo Dambe, Simisane Mathumo, Tshepo Maikano, Thero Setsile, Onkabetse Seforo, Tebogo Sosome, Kabelo Seakanyeng, Mosha Gaolaolwe, Tumisang Orebonye, Keeagile Kobe puis Mpho Kgaswane (75emn) et Kobamelo Kebaiknye puis Mogakolodi Ngele (45emn).

Entraineur : Major David Bright.