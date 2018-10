Burkina Faso: Maladies tropicales négligées - Les chefs d'Etats s'engagent

document

Résolution des chefs d'Etats sur les maladies tropicales négligées à l'occasion de la francophonie

Nous engageons à :

·Promouvoir et renforcer la lutte contre les maladies tropicales négligées dans l'espace francophone ;

·Intégrer davantage la lutte contre les maladies tropicales négligées dans le cadre de plans nationaux de couverture de santé universelle, notamment à travers la mobilisation des ressources financières, les investissements dans les infrastructures et les ressources humaines ;

·Renforcer la solidarité des États et gouvernements membres de la Francophonie pour la consolidation des systèmes de santé des pays touchés, en favorisant la collaboration internationale, particulièrement dans les domaines de la formation des personnels, l'assistance technique et le renforcement des capacités, la mise en place et l'équipement de centres de traitement ainsi que le renforcement de la surveillance et des mesures préventives ;

·Promouvoir les partenariats, au sein de l'espace francophone, entre les pays endémiques, les pays donateurs, les pôles de recherches académiques, la société civile et le secteur privé ainsi que tous les acteurs intéressés, dans le contrôle et l'élimination des maladies tropicales négligées, tels que les partenariats public-privé pour le développement de nouveaux produits médicaux ;

·Appuyer les efforts destinés à accélérer les recherches universitaires et scientifiques relatives, notamment, au diagnostic, à la chimiothérapie préventive, et agir de manière à favoriser l'accès aux traitements et aux médicaments, aux produits médicaux de qualité d'un prix abordable pour les populations les plus démunies ainsi qu'à mener des réflexions, le cas échéant au sein de l'OMS, dans le domaine du transfert de technologies, dans le respect des règles internationales en matière de propriété intellectuelle, de manière volontaire et selon des termes mutuellement agréés ;

·Oeuvrer pleinement en faveur des domaines d'action prioritaires de l'OIF qui sont impactés par les maladies tropicales négligées, y compris l'accès à l'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'épanouissement des enfants et des jeunes ;

·Prioriser la lutte contre les maladies tropicales négligées dans les instances internationales appropriées ;

·Encourageons les donateurs, les organisations et institutions internationales concernées à fournir des ressources financières pour soutenir les activités de recherche dans le domaine des maladies tropicales négligées ;

·Invitons l'OIF, l'APF et les opérateurs directs du Sommet à poursuivre leur action de plaidoyer dans ce domaine.

* telles que définies par l'Organisation mondiale de la santé