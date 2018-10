Afrique: Francophonie - Louise Mushikiwabo aux commandes

La rwandaise Louise Mushikiwabo a été choisie par consensus, le vendredi 12 octobre 2018 à Erevan en Arménie, par les chefs d'Etat et de gouvernements, pour diriger pendant quatre ans, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Malgré les protestations énergiques de certaines ONG de défense des droits de l'homme et de la liberté de la presse, et la candidature de la Secrétaire générale (SG) sortante, Michaëlle Jean, la cheffe de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, été portée à la tête de l'OIF par les chefs d'Etat. Soutenue par l'Union africaine et adoubée par Paris et le Canada (à la dernière minute), elle était assurée de remporter son duel face à la SG sortante.

Le 11 octobre dernier à la cérémonie d'ouverture, Michaëlle Jean qui voyait les carottes déjà cuites pour elle, a mis les pieds dans le plat. Sur les questions de libertés fondamentales supposées bafouées par le Rwanda, elle n'a pas manqué de dénoncer le scénario qui se dessinait. Sommes-nous prêts, a-t-elle demandé à la tribune, à accepter que la démocratie et les libertés soient « vidés de leur sens » au nom de « la realpolitik » et des « petits arrangements » entre Etats ? Qu'à cela ne tienne, la prof d'anglais devenue ministre des Affaires étrangères, Louise Mishikiwabo, a été désignée, dès le lendemain SG de la Francophonie.

A la conférence de presse qu'elle a animée quelques heures plus tard, la nouvelle patronne de l'OIF et première femme africaine à occuper ce poste, a affiché ses ambitions. «Je ne viens pas à la Francophonie pour faire des miracles, pour réinventer la boussole. La Francophonie existe depuis bien avant mon arrivée, mon arrivée au monde. La Francophonie a connu les pères fondateurs. Elle a connu différents acteurs au cours des dernières décennies. Mais je suis convaincue que notre organisation est à la croisée des chemins», a-t-elle lâché, avant de préciser : «Pour moi, ma mission, mon plan, mon ambition, c'est de placer l'organisation commune qu'est la Francophonie à l'endroit qu'il faut. C'est-à-dire que j'aimerais placer la Francophonie là où on peut faire la différence».

Dans l'interview qu'elle a ensuite accordée aux médias burkinabè, Louise Mushikiwabo a traduit sa reconnaissance et sa gratitude au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour le soutien dont elle a bénéficié pour accéder à ce poste.

Vers une charte à la Francophonie

Pour le ministre des Affaires étrangères burkinabè, Alpha Barry, représentant le chef de l'Etat au sommet de l'organisation, le Burkina a soutenu la candidature rwandaise pour diverses raisons. La première, a-t-il souligné, est que c'est une candidature africaine, soutenue par une résolution de l'Union africaine (UA). L'autre fait, selon lui, est que le «pays des Hommes intègres» s'est aligné dans le sens du consensus ayant «permis de rallier les autres pays y compris le Canada qui présentait la candidature de la secrétaire générale sortante, Michaëlle Jean ».

Au cours du sommet, le Burkina a sollicité le soutien des pays francophones, afin que le Conseil de sécurité puisse accorder le chapitre 7 à la force conjointe du G5 Sahel, c'est-à-dire que cette entité soit placée sous son mandat. «Nous avons également demandé le lobbying de la Francophonie pour que les ressources annoncées pour la mise en place de cette Force soient mobilisées de façon diligente», a souligné le chef de la diplomatie burkinabè.

Au niveau du Conseil des ministres et du sommet, le Burkina a également plaidé pour le soutien des pays francophones à la candidature de Brahima Sanou, au poste de vice-secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (IUT). D'ores et déjà, il aurait reçu, à ce titre, des appuis et pas des moindres dont celui de la France. «Nous avons tenu à montrer que c'est une candidature francophone contre une candidature non francophone », a dit le ministre Alpha Barry.

Lors des débats entre chefs d'Etat et de gouvernements, le président français, Emmanuel Macron, a mis sur la table, la question de l'adoption d'une charte à la Francophonie. Une vision partagée par le Burkina Faso et qui aura pour mérite aux yeux de Alpha Barry, «de faire en sorte que l'élection du secrétaire général ne plombe pas les débats, faute de textes clairs, au lieu que le sommet ne se consacre aux vrais problèmes».

Parcours de la nouvelle SG

Après Boutros Boutros Ghali et Abdou Diouf, Louise Mushikiwabo est la troisième personnalité africaine à occuper les fonctions de SG de la Francophonie. A 57 ans, elle accède ainsi à l'un des postes les plus prestigieux et convoité du monde francophone.

Née dans une famille de petits propriétaires terriens en 1961, à Kigali, Louise Mushikiwabo y a fait ensuite sa scolarité, avant d'entrer à l'université du Rwanda, à Butaré, puis à enseigner la langue de Shakespeare. Cadette d'une famille de neuf enfants, elle part ensuite aux États-Unis en 1986 où elle étudie les langues et l'interprétariat à l'université du Delaware.

A la fin de ses études, Louise Mushikiwabo décide d'y rester pour travailler comme interprète outre-Atlantique après ses études et épouse un Américain. En 1994, lors du génocide, sa famille fut décimée y compris, son frère aîné Landoald Ndasingwa, le seul ministre tutsi dans le dernier gouvernement du président Juvénal Habyarimana. De Washington, où elle a décroché un job à la Banque africaine de développement (BAD), elle n'oublie pas pour autant son pays et y revient de temps en temps.

C'est ainsi qu'elle a été remarquée par le président rwandais, Paul Kagamé, qui lui demande en 2008, de revenir au pays. Elle poursuit son petit bonhomme de chemin, assumant entre temps les fonctions de directrice de la communication de la BAD à Tunis. Mais elle finit par répondre favorablement à l'appel du chef de l'Etat, en faisant son entrée au gouvernement rwandais, en tant que ministre de l'Information.

Un portefeuille qu'elle ne gardera que deux courtes années, avant d'hériter du poste de ministre des Affaires étrangères en 2009. Elle a assumé ces fonctions neuf ans durant, jusqu'à sa désignation comme SG de l'OIF.