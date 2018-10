Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - Tirer leçons des pratiques révolutionnaires

Le Balai citoyen et le Comité international mémorial Thomas Sankara ont coorganisé, le samedi 13 octobre 2018 à Ouagadougou, un panel organisé sous le thème : « Politique sécuritaire sous le CNR : quels enseignements pour la situation sécuritaire actuelle au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest ? ». Ce panel entre dans le cadre de la commémoration des 31 ans de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 camarades.

Sous le Conseil national de la Révolution (CNR), du principe « l'armée du peuple pour le peuple » découlait la philosophie globale sécuritaire, dénommée la «Guerre populaire généralisée » (GPG). Les prémices de cette philosophie ont été le concept de régiments d'infanterie commando, porté par des membres du CNR avant l'avènement de la Révolution.

C'est ce qui ressort d'un panel animé, le samedi 13 octobre 2018 à Ouagadougou, par d'anciens révolutionnaires, à la faveur de la commémoration des 31 ans de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 camarades. Pour l'ancien secrétaire général national des Comités de défense de la Révolution (CDR), le colonel retraité, Pierre Ouédraogo, affectueusement appelé « capitaine Pierre CDR », la GPG était menée par les Forces de défense et de sécurité (FDS), mais aussi par des structures organisées du peuple, notamment les membres des CDR Militairement formés (CDR-MF).

« Ceux-ci assuraient un minimum sécuritaire en termes de surveillance et de renseignements, de sorte que l'armée disposait de sources infinies d'informations. C'était un dispositif populaire qui ne grevait pas le budget de l'Etat», a expliqué l'ancien officier. Aux dires du colonel Ouédraogo, l'imbrication était telle que pendant la guerre de Noël contre le Mali en 1985, c'étaient les CDR-MF qui, au Conseil de l'entente, ont gardé le président Sankara en l'absence de la garde nationale allée au front.

Les autres éléments du dispositif sécuritaire d'alors, révélés par le « capitaine Pierre CDR », sont le Bataillon populaire d'intervention rapide (BAPIR), le mini-BAPIR constitué d'élèves organisés en unités militarisées ainsi que l'escadron motocycliste commando, chargé de harceler sur les arrières l'ennemi qui s'aventurait en territoire burkinabè.

« Sacrifier faune et flore pour un nettoyage à l'Est »

La stratégie utilisée par ladite organisation militaro-civile a été la dissuasion, d'après l'ex-patron de la gendarmerie sous le CNR, le colonel Ousseini Compaoré. Selon lui, il s'agissait, à travers les renseignements ou la « guerre de l'ombre », de ne pas laisser l'ennemi avoir des velléités ou l'initiative d'attaquer le Burkina Faso.

« Il fallait éviter que le territoire national soit un champ de bataille et ainsi source de distraction empêchant la continuation de la révolution. Il fallait maintenir les velléités à l'extérieur tout en cherchant à désamorcer ou détruire tout complot ou danger là où il se forme », a confié le deuxième conférencier.

A son avis, l'élément essentiel du dispositif sécuritaire du CNR a été l'engagement de tous les révolutionnaires pour défendre la révolution et leur sens du sacrifice. Tout en saluant la perpétuation de la mémoire de Thomas Sankara par la jeunesse, l'ancien officier gendarme a appelé les Burkinabè à imaginer le système sécuritaire adapté à la situation actuelle du pays et à faire un front uni contre l'ennemi terroriste.

Pour le président du Comité international mémorial Thomas Sankara, le colonel retraité Bernard Sanou, les organisateurs de la conférence n'entendent pas faire de comparaison entre le système sécuritaire révolutionnaire et celui actuel.

« Ça a été un dispositif de notre révolution. Ceux qui pensent qu'il y a du bon à en tirer, nous le mettons à leur disposition. Nous ne sommes pas des donneurs de leçon », a-t-il précisé.

Au sujet des attaques à l'Est du pays, il a proposé qu'on sacrifice une partie de la forêt et de la faune et qu'on fasse du « nettoyage ».