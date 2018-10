Burkina Faso: Faso Academy 2018 - Elisée Tiendrébéogo sacré lauréat

La finale de l'émission de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) "Faso Academy" a eu lieu le vendredi 12 octobre 2018 à Ouagadougou. A l'issue de la compétition, le jury a sacré Elisée Tiendrébéogo lauréat de la présente édition.

Elisée Tiendrébéogo est le gagnant de Faso Academy 2018. Le jury de l'émission de télé réalité produite par la Radiodiffusion télévision du Burkina a, en effet, livré son verdict le vendredi 12 octobre 2018 à Ouagadougou au terme de la finale.

En compétition avec quatre autres candidats, le jeune homme âgé de 18 ans et étudiant en première année de médecine a obtenu une moyenne de 16,22. Il a, reçu, de la part de la RTB, un chèque de 3 millions de francs CFA, une moto, une attestation de participation et un trophée.

Il est, par ailleurs, reparti avec le prix du public (une moto) et une enveloppe de 500 000 F CFA offerts par le promoteur immobilier Abdoul'Service. "Je rends grâce à Dieu pour cette victoire. Ce trophée est dédié à toute ma famille. J'avais certes des notions en musique, mais j'ai beaucoup appris au cours du concours, notamment des valeurs tel l'esprit d'équipe", a-t-il confié.

Pour lui, Faso Academy est une initiative excellente et merveilleuse. L'un des membres du jury, Jean Yves Bayala a félicité l'ensemble des cinq finalistes (Sephora Ouédraogo (2e), Josué Savadogo (3e), Flore Koko Sam (4e), Bassiratou Bonkoungou (5e) et Elisée Tiendrébéogo)."Nous les avons vus évoluer depuis les castings, jusqu'aux éliminatoires en passant par les quarts de finale, les demi-finales et aujourd'hui la finale. Nous sommes fiers d'eux. Ils sont la preuve que la musique burkinabè se porte très bien" a-t-il affirmé.

Les quatre autres finalistes ont reçu, pour leur part, une enveloppe financière, une attestation de participation et bien d'autres lots. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango a, quant à lui, indiqué que son département va produire les albums d'Elisée Tiendrébéogo et de Sephora Ouédraogo classés respectivement 1er et 2e.

À l'entendre, la relève au niveau de la musique burkinabè est assurée à travers les finalistes. « Mon ministère va accompagner cette relève » a promis le ministre Sango.