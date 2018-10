Angola: Le Forum d'affaires recommande une plus grande diffusion du potentiel de Moxico

Luena — Les participants au Forum d'affaires de Moxico ont recommandé une plus grande diffusion du potentiel et des opportunités commerciales de la région, afin d'y attirer les investisseurs potentiels.

L'événement qui s'est déroulé du 11 au 12 octobre dans la ville de Luena, a recommandé la tenue de divers forums, aux niveaux national et international, ainsi que des visites de communication et des échanges d'expériences avec d'autres provinces et pays.

Il conseille également la capitalisation et la motivation des ressources humaines, afin d'encourager l'exploitation des potentialités, d'identifier les opportunités de développement des affaires dans un large éventail de domaines et d'établir des partenariats avec des entrepreneurs nationaux et étrangers.

La construction d'infrastructures structurantes, telles que routes, ponts, systèmes de production, transport et distribution d'électricité et d'eau potable, a également été suggérée.

Les participants au Forum d'affaires à Moxico ont encouragé les institutions compétentes à entreprendre des actions visant à informer, communiquer et former les communautés sur la lutte contre les pratiques néfastes pour l'environnement, telles que l'abattage d'arbres, le braconnage et l'incinération de la flore.

D'autre part, le forum a recommandé la valorisation des attractions touristiques, culturelles et naturelles, en favorisant leur diffusion, conservation et modernisation durable, dans le but de promouvoir la qualité de vie des communautés locales et des visiteurs.

À cette occasion, le secrétaire d'État à l'hôtellerie et au tourisme, José Guerreiro Alves Primo, a félicité le gouvernement provincial pour cet événement réunissant des délégués de la RD Congo, de la Zambie et de l'Afrique du Sud.

Il souhaite que les opérateurs économiques tirent parti des opportunités commerciales identifiées dans le secteur du tourisme, notamment l'agriculture, en observant le principe de durabilité, de développement et d'amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Le forum s'est tenu dans le cadre de l'Expo-Moxico.