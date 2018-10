Angola: Plus de 100 millions de Kwanzas collectés à Expo - Moxico

La municipalité de Luchazes, située à 347 kilomètres au sud-ouest de Luena (siège de la province), a remporté le prix du meilleur exposant, et la Léua, située à 62 kilomètres à l'est, a occupé la première place en gastronomie.

Selon elle, parmi les emplois offerts figurent les services de protocole, de sécurité, de ventes dans les tentes et les restaurants, tandis que les forains de la province voisine de Lunda Sul et de la République de Zambie ont fait partie des visiteurs qui se sont rendus à l'Expo Moxico.

S'adressant à Angop, Leonilde Ipanga Doutor, directrice générale de la société organisatrice, a déclaré que le salon avait créé un total de 100 postes de travail et enregistré quotidiennement un mouvement de plus de six mille visiteurs.

Luena — Cent cinquante millions de Kwanzas représentent le chiffre d'affaires de la 1ère édition de l'Expo-Moxico 2018, qui s'est tenue du 10 au 13 du mois en cours, à Luena, avec la participation de plus de 80 exposants angolais et étrangers.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.