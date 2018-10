Angola: Réalisation en Israël d'un forum sur les affaires et les investissements au pays

Tel — Aviv - Un séminaire sur les "Opportunités d'Affaires et les Investissements en Angola a été réalisé à Tel-Aviv, dans le but d'approfondir le partenariat pour le développement économique de l'Etat angolais.

Le forum sous l'égide de la Chambre de Commerce Israël-Angola a connu l'appui de l'ambassade d'Angola en Israël.

À l'occasion, l'ambassadeur angolais dans ce pays, Feliciano António dos Santos, a exhorté les chambres de deux pays à promouvoir l'augmentation des échanges commerciaux et des investissements et de contribuer à la coopération bilatérale.

Il a déclaré que l'Angola était ouvert à l'investissement privé et a garanti la protection des ressources investies, ainsi que le transfert des bénéfices.

Le président honoraire de la Chambre de Commerce Israël/Angola, Haim Taib, a promis d'être le lien entre les hommes d'affaires des deux pays et d'encourager les investissements en Angola, affirmant qu'Israël avait un grand potentiel dans divers secteurs capables de collaborer dans le développement de l'économie angolaise.

De son côté, Eusébio Sapalo, le représentant de l'Agence d'Investissement Privé et Promotion des Exportations (AIPEX), a fait commentaires sur l'amélioration de l'environnement des affaires visant de faciliter l'investissement privé.

Il a réaffirmé l'intention du gouvernement angolais qui veut diversifier la production nationale sur des bases compétitives et de créer des opportunités d'affaires dans les domaines de la production agricole, pastorale, forestière, ressource de la mer et pêche, l'industrie extractive et de transformation, la construction civile et travaux publics.

Eusébio Sapalo a également mentionné les opportunités dans les domaines des télécommunications et Technologies d'information, du transport et distribution de l'énergie électrique, du tourisme et de l'éducation.

Ont rehaussé de leur présence à la rencontre 120 hommes d'affaires, outre des membres du corps diplomatique africain, des représentants du Ministère des Affaires Etrangère de l'Etat Hébreux.