Angola: Le gouvernement réitère le combat à l'exploitation illégale du diamant

Cependant, a-t-il poursuivi, sept mille autres ont été rapatriés, majoritairement, vers la République Démocratique du Congo (RDC), et d'autres, en petit nombre, vers le Congo, Mali, Erythrée et Mauritanie.

Ernesto Muangala a informé que , jusqu'à ce jour, le processus a permis la fermeture de plus de 100 établissements de commercialisation illégale de diamant à Lunda Norte, particulièrement, dans les municipalités de Lucapa, Cuango, Cangulo et Xá Muteba, où 200 mille immigrants illégaux ont abandonnés volontairement le pays.

Durant une conférence de presse pour dresser le bilan provisoire de l'opération entamée le 25 septembre dernier, il a garanti que les établissements de vente de diamants seront tous fermés et leurs responsables arrêtés, ainsi que les immigrants endémiques dans les provinces de Lunda Norte, Lunda Sul, Cuando Cubango, Moxico, Malanje, Uige et Bié seront également expulsés .

Luanda — Le gouvernement angolais a réaffirmé, ferme, engagement de combattre l'immigration, l'exploitation et trafic illégal de diamant jusqu'en 2020, par le biais de l'opération « transparence », qui est assurée par les organes de sécurité et ordre interne, a affirmé samedi le gouverneur de la province de Lunda Norte, Ernesto Muangala.

