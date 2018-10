Algérie: Le Colonel El-Habiri reçoit le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA

Alger — Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le Colonel Mustapha El-Habiri a reçu, dimanche à Alger, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smail Chergui, en présence des cadres de la DGSN et de l'Afripol, a indiqué un communiqué de la DGSN.

Cette rencontre intervient à la veille du lancement des travaux de la 2è Assemblée générale (AG) du mécanisme de l'Union africaine de coopération policière "AFRIPOL", qu'abrite l'Algérie, les 15 et 16 octobre 2018 à l'hôtel El Aurassi, en présence de représentants des dispositifs de la police africaine et des instances de sécurité, internationales et africaines", a précisé le communiqué.

Le DGSN a mis en avant, dans ce contexte, "l'importance de la coopération et de la coordination entre les polices africaines dans le but d'unifier et de conjuguer les efforts pour faire face à toute forme de criminalité, y compris le terrorisme et le crime transnational".

Pour sa part, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smail Chergui s'est félicité "des efforts consentis par l'Algérie en matière de renforcement de la coopération entre les dispositifs de police africaine", affirmant, à ce propos, que de la 2è AG d'Afripol "permettra d'échanger les vues et les expériences, et d'instaurer la coordination entre les pays africains dans le cadre de l'Afripol".