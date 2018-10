Algérie: Filières agricoles - Nette hausse de la production, un record pour les céréales

Le flux migratoire vers l'Afrique du Nord risque de connaitre des développements "plus inquiétants"… Plus »

A cet effet, le ministère a noté que comme chaque année, le dispositif de régulation de la pomme de terre a été enclenché avec une quantité stockée de 100.000 tonnes, et ce, pour couvrir les besoins durant la période de soudure qui commence à partir du 20 octobre et s'étalera jusqu'au 08 décembre 2018 avec un déstockage moyen de 18.000 tonnes par décade.

Il s'est exprimé lors d'une réunion avec les cadres du secteur, présidée par le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, portant sur l'évaluation de la mise en œuvre des programmes des filières et de l'organisation de l'interprofession, précise la même source.

