Algérie: Le MAE nigérian salue le rôle de l'Algérie dans l'instauration de la paix en Afrique

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a salué dimanche à Alger le rôle "très important" que joue l'Algérie dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans le continent africain, citant notamment sa médiation dans la résolution de la crise au Mali.

"Il faut féliciter notre pays frère, l'Algérie, pour le rôle qu'elle joue dans le domaine de la paix et la sécurité en Afrique, notamment sa médiation dans la crise malienne", a-t-il déclaré lors de la tenue travaux de la quatrième session de la Haute Commission mixte de coopération algéro-nigériane.

Le chef de la diplomatie du Nigéria a relevé que les deux pays vont œuvrer, dans le cadre de l'Union africaine, à l'élaboration de mécanismes pour "plus d'autonomie" dans la résolution des conflits en Afrique, ajoutant que les chefs d'Etats algérien et nigérian avaient pour ambition d'arriver à "éradiquer tous les conflits sur le continent à l'horizon 2020, conformément à l'agenda 2063 de l'UA".

Au plan économique, M. Onyeama a indiqué qu'il y avait trois projets "importants" sur lesquels les deux pays travaillent, à savoir la Transsaharienne, le réseau de fibre optique et le Gazoduc pipe-line, assurant que le niveau de coopération commerciale et économique pouvait être "plus élevé".

"Nous partageons les mêmes valeurs et nous avons l'ambition et la volonté de renforcer la coopération au niveau bilatéral et sur le plan continental pour le bien de nos peuples", a-t-il souligné.

Le ministre nigérian des Affaires étrangères se trouve en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, dans le cadre de la tenue de la quatrième session de la Haute Commission mixte de coopération algéro-nigériane.