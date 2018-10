Algérie: Energie - L'Algérie déterminée à travailler davantage avec les compagnies étrangères

Alger — L'Algérie est aujourd'hui décidée à travailler davantage avec les partenaires étrangers, d'autant que toutes les conditions sont réunies pour effectuer des investissements mutuellement bénéfiques, a souligné, dimanche à Alger, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

Lors d'une conférence-débat tenue à l'issue de l'inauguration du nouveau siège de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), M. Guitouni a réaffirmé la volonté de l'Algérie à coopérer davantage avec les partenaires étrangers, pour concrétiser plus d'investissements "mutuellement bénéfiques" dans le secteur énergétique.

Il a, à ce titre, tenu à mettre l'accent sur les "grands efforts" fournis par Sonatrach pour le règlement des nombreux litiges avec ses partenaires et ses associés.

Selon lui, ces efforts "ont constitués également un signe fort et ont contribué à restaurer la confiance des investisseurs dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures." Les résultats enregistrés, que ce soit en effort propre ou en partenariat témoignent, selon lui, des possibilités "réelles" existantes dans ce domaine.

S'adressant aux partenaires étrangers de l'Algérie présents à cette rencontre (Total, Eni, Repsol, ...), le ministre a indiqué que la mise à leur disposition d'un guichet unique, dans ce nouveau siège, devrait permettre aux deux parties de discuter des projets d'investissement "ensemble" pour réaliser des partenariats "gagnant-gagnant"."On veut vous associer à la concertation", a-t-il lancé à leur adresse.

"Nos partenaires étrangers seront ainsi accueillis dans de très bonnes conditions ce qui donne à ces lieux (d'ALNAFT) leur réelle vocation d'être une plateforme de rencontres, d'échanges et de collaboration"

Précisant que l'Agence ALNAFT est l'acteur institutionnel en charge de la valorisation et du développement des ressources en hydrocarbures ainsi que la promotion des investissements dans ce domaine, le ministre a rappelé que depuis sa création en 2005, cette Agence s'est attelée progressivement à accomplir ses missions, tout en prenant sa place dans le secteur, précisément dans le segment de l'amont pétrolier.

Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, la journée des portes ouvertes sur ALNAFT, organisée en octobre 2017, a constitué, selon lui, une "opportunité" qui a permis, non seulement de mieux faire connaître cette Agence et ses activités, mais aussi et surtout d'envoyer des signaux "forts" pour les partenaires étrangers de l'Algérie sur "sa volonté de renforcer le partenariat pour la valorisation de nos ressources".

Ce faisant, l'Agence en question a pu lever les obstacles pour faire aboutir plusieurs projets, a indiqué M. Guitouni.

Citant ainsi les projets accomplis dans ce cadre, le ministre a rappelé que plus de 35 compagnies, durant plus d'une centaine de rencontres, ont été reçues, dans le but de faire aboutir les dossiers et projets en cours.

Ceci, en plus de la signature de cinq (5) contrats de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures avec la compagnie nationale Sonatrach.

"Cette nouvelle dynamique a donné des résultats intéressants, dans le domaine du partenariat", s'est-il félicité.

Parmi ces résultats, le ministre cite la signature de quatre (4) contrats d'exploitation d'hydrocarbures, en partenariat et la conclusion de trois (3) avenants avec des partenaires étrangers, permettant l'adaptation du cadre contractuel aux conditions des projets.

A cela s'ajoute l'octroi de huit (8) contrats de recherche et d'exploitation, à Sonatrach et la conclusion de sept (7) conventions d'études avec des compagnies internationales, sur différentes zones minières , en vue d'évaluations de détail, pouvant mener à conclure des contrats de recherche et d'exploitation.

A ces réalisation s'ajoutent également l'approbation de treize (13) plans de développement, dont deux (2) révisés, portant sur un investissement de plus de neuf (9) milliards de dollars ainsi que la réalisation de 54 découvertes entre 2017 et septembre 2018 (dont 33 en 2017) Ceci sans omettre le lancement de cinq (5) études pour mieux connaitre le potentiel en hydrocarbures des bassins du domaine minier national.

Par ailleurs, quatorze (14) compagnies se sont réunies en vue de leur intérêt à être pré-qualifié auprès d'ALNAFT, a-t-il ajouté.

A ces réalisations s'ajoute la certification ISO 9001/version 2015 de la Banque de données nationale d'ALNAFT.

Pour conclure, le ministre a tenu à mettre en exergue l'importance de la révision de la loi sur les hydrocarbures.

Selon lui, les travaux relatifs aux amendements de cette loi interviennent "pour plus d'attractivité et de flexibilité" et dont les investisseurs attendent également des signaux favorables au développement de l'investissement dans le domaine énergétique.

Affirmant que la révision de ladite loi sur les hydrocarbures "arrive à sa fin", le ministre a relevé que pour plus d'attractivité, l'Etat a décidé de revoir le texte en vigueur, et ce, en introduisant beaucoup de "souplesse" à l'effet d'attirer davantage les investisseurs.

Pour M. Guitouni, l'Algérie est aujourd'hui décidée à poursuivre ses projets d'investissements notamment en partenariat avec les étrangers: "il faut reconstituer les réserves du pays, d'autant que l'Algérie s'oriente aujourd'hui vers la diversification du bouquet énergétique", a-t-il avancé.

Ainsi, outre le développement des énergies renouvelables, des énergies non conventionnelles, le ministre a tenu à mettre l'accent sur l'impératif de revaloriser le domaine minier national.

Il y a d'énormes potentiels à exploiter dans le domaine minier.

Néanmoins, se désole t-il, "Les deux tiers du potentiel existant reste inexploité, ce qui nous renseigne sur l'importance de l'effort qui reste à mener", a souligné M. Guitouni invitant ainsi les partenaires étrangers à s'y impliquer.