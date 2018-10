Ile Maurice: Mendier dans les autobus - Une pratique pas si rare...

Un ressortissant indien âgé de 22 ans a été arrêté le 9 octobre par la police de Trou-Fanfaron. Ce que lui reprochent les hommes en bleu ? D'avoir collecté de l'argent illégalement, dans un autobus notamment. Le document que montrait le jeune homme était «truqué». Une pratique pas si rare - bien au contraire - dans les transports en commun.

Il est midi. À Port-Louis, tout le monde est pressé, affairé. Le moment idéal pour les traser, qui sont en mode stand-by. Ils attendent que les bus se remplissent pour passer à l'action. Pas de temps à perdre, quitte à se faire insulter par le receveur exaspéré. Les «ey, désann-désann» ne les décourageront guère.

Quémander de l'argent auprès des passagers, c'est tout un art, qui se perfectionne avec l'expérience, semble-t-il. Les textes ont été appris par cœur, sans parler des figir pov diab qui vont avec. Les dialogues, cependant, sont presque les mêmes. «Mo pa kav travay, mo pansion pa asé, mo lipié pa bon, ed mwa svp, ed sa zanfan-la li éna lopérasion pou al fer, bondié béni zot... »

Si quelques passagers se laissent parfois amadouer, surtout en période de fin de mois, d'autres ne cachent pas leur exaspération. «Sak kou pa kav mem kou. Zot bien, zot fit, kifer zot pa travay kouma tou dimounn ?» D'autres encore affirment que «éna santi pi lalkol apré sansé péna kas pou manzé. Lézot dépi 10 banané pé al oper lipié mem. Zot pli bien ki nou sa !»

«Nou dir fodé pa soutir zot. Ankouraz dimounn vinn pares lerla !»

Chefs de gare, receveurs et chauffeurs d'autobus abondent dans le même sens. «Ou koné dépi komié lané nou trouv zot la ? Ek mem-mem dimounn ! Zot blabla pann sanzé !» Qu'en est-il de la compassion ? De l'entraide ? On ne mendie quand même pas de gaieté de cœur, non ? La réponse est cinglante : «Nou dir fodé pa soutir zot. Ankouraz dimounn vinn pares lerla !»

Qu'en est-il de ceux qui sont vraiment dans le besoin ? Qui ont vraiment besoin d'aide ? Il n'est pas difficile, selon certains passants, de distinguer les «vrais» des «faux». «Éna ou geté mem ou trouvé zot pa pou kav travay. Nounn fini abitié trouv zot toulézour, léker réprosé kan pasé ek pa donn zot kas... »

Mais la police dans tout ça ? «Nou pa vey zot, trap zot. Mais il y a des endroits où il est interdit de demander de l'argent, tels que des temples, mosquées et autres lieux sacrés. À ce moment, nous passons à l'action. Ce qui est plus grave, ce sont ceux qui demandent des dons avec de faux papiers... » explique la police. De plus, ceux qui sont fit physically peuvent être poursuivis, prévient-on.

Qu'en pensent les principaux concernés. «Nou fer sa parski nou désespéré. Nou bizin kas pou viv. Ou kwar nou ti pou kontan fer sa ?» Ou encore : «Mo pansion pa asé, mo fami kont lor mwa. Mo éna ti zanfan dan lakaz pou nouri.» Il y a là comme une impression de déjà-vu et entendu...

En attendant, selon l'article 196 (1), toute personne qui aura été trouvée en train de mendier, si elle a une maison et du travail, est passible d'une peine d'un mois d'emprisonnement.