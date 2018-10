Ile Maurice: Cimetière St-Georges - Le Metro déterre les morts

Repos éternel. C'est ce qui est promis aux défunts. Mais la paix des résidents du cimetière St-Georges, à Résidence Richelieu, risque d'être perturbée. Une route de 120 mètres de long et 12 pieds de large pourrait être construite à l'extrême gauche du cimetière. Cela, afin de faciliter l'accès à la voie qu'empruntera le Metro Express. Une décision que ni habitants, ni conseillers de la région n'accueillent favorablement.

«Cela fait mal d'entendre qu'on va enlever des tombes. C'est un manque de respect envers les défunts. Qui aurait aimé savoir qu'on déplacera sa tombe après sa mort ?» demande Nadège Atchion, venue fleurir la tombe de son neveu, décédé à l'âge de 26 ans. Cette habitante de la région a plusieurs proches qui sont enterrés dans ce cimetière, dont son père et son frère...

Depuis que la nouvelle s'est répandue, c'est la panique chez plusieurs familles qui ont des proches qui occupent une des 55 sépultures qui seront déplacées. Parmi les épitaphes, certaines datent des années 70. La plus récente est «âgée» de six mois, en mémoire d'une femme de 36 ans.

«On est farouchement contre ce projet.»

Véronique Husson y a, elle, enterré son mari il y a moins de deux ans. Et sa tombe se trouve sur le tracé de la route. «Mon mari est décédé subitement d'une thrombose. Je n'ai pas encore fini de faire son deuil. Et voilà qu'on m'informe qu'on va enlever sa tombe ? N'y a-t-il aucun respect pour les morts ? Les autorités doivent comprendre qu'il s'agit là des proches et parents de gens qui vivent encore.»

La quinquagénaire se demande comment on compte retirer les tombes. «Mon mari est mort il y a deux ans. Mais mon oncle, lui, est décédé en 1983, sa place est permanente. Si on construit cette route, tous les jours les véhicules leur rouleront dessus. Ils n'avaient pas de paix sur terre, ils n'auront plus de paix sous terre non plus ! On est farouchement contre ce projet.»

Selon Dorise Cale, la représentante de Richelieu au sein du conseil de district de Rivière-Noire, qui a la responsabilité du cimetière, tous les conseillers sont contre la construction de cette route. «Nous avons discuté de ce projet lors d'une réunion et nous sommes unanimes dans notre opposition à bouger ces tombes. De plus, on ne sait pas à qui appartiennent 30 des 55 tombes à la suite d'un vol en 1986. Si demain il y a un décès et les familles emmènent leurs papiers pour réclamer leurs tombes, que se passera-t-il ?»

Ce qui est certain, c'est que cette nouvelle a du mal à passer.