Maroc: Abdelhamid Aberchane - Nous sommes mécontents des résultats réalisés

Le président du club Ittihad Riadi de Tanger (IRT), Abdelhamid Aberchane, a affirmé, jeudi soir, que l'ensemble des composantes du club sont mécontentes des résultats réalisés.

"Nous sommes mécontents et insatisfaits des résultats réalisés", a déclaré Abdelhamid Aberchane lors d'une conférence de presse à l'issue de la signature d'un nouveau contrat publicitaire, formulant son espoir de voir le chevalier du Détroit marquer un "nouveau départ", après le recrutement du nouvel entraîneur tunisien Ahmed Ajlani.

Sacré champion, la saison précédente, de la Botola Pro, l'IRT a enregistré des résultats modestes depuis le début de cette saison, où il n'a glané que trois points lors des quatre matchs disputés, soit trois matchs nuls et une défaite, en plus de son élimination des huitièmes de finale de la Coupe du Trône face au Wydad de Casablanca.

Aberchane a blâmé l'ancien coach Driss Lamrabet pour les résultats enregistrés, le mauvais entraînement avant le début de la saison et "la sélection de joueurs qui ne sont pas tout à fait prêts", ajoutant que "l'entraînement dispensé était voué à l'échec et la décision de Lamrabet de changer le préparateur physique et son assistant était une grave erreur".

Le président de l'Ittihad de Tanger a, toutefois, salué les efforts de Driss Lamrabet qui a conduit l'équipe à réaliser le premier exploit de son histoire, assurant que "Lamrabet n'a ménagé aucun effort pour servir l'équipe et nous ne doutons pas de ses compétences".

S'agissant du recrutement du Tunisien Ahmed Ajlani, Aberchane a souligné que "les défaites des matchs disputés sous sa houlette ne constitue pas un indicateur pour le juger ", relevant que la suspension de la Botola tout au long de trois semaines sera l'occasion de travailler les points faibles de l'équipe avant d'affronter l'équipe du Chabab Rif Al Hoceima.

De son côté, Ahmed Ajlani a déclaré "avoir accepté d'entraîner l'IRT sans hésiter un moment, une équipe qui possède une large base de supporters et qui a réalisé un grand exploit la saison précédente", notant que "la tâche sera lourde, car atteindre le sommet est certes difficile, mais y rester l'est encore plus". "L'équipe dispose de grands moyens mais il va falloir renforcer ses rangs", a-t-il noté, faisant remarquer que "la mission qui m'a été confiée est difficile mais les ambitions du bureau, du public et des joueurs sont grandes. Nous avons besoin de rester unis pour les atteindre".