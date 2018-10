Maroc: Les U23 accrochés par le Onze algérien

D'après le technicien néerlandais, le fait de tester le plus grand nombre de joueurs est nécessaire "avant de se constituer une idée générale et se prononcer sur l'effectif final" des Lions de l'Atlas, qui défendront les couleurs nationales aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations U23, prévue en décembre 2019 en Egypte.

"Finalement, je crois que c'est un bon test face à cette bonne équipe d'Algérie", a-t-il reconnu, annonçant que cinq ou six autres joueurs non alignés auront l'opportunité de défendre leurs chances lors de la prochaine confrontation contre l'équipe algérienne, lundi toujours à El Jadida.

