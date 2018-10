Seychelles: Défis du secteur de la pêche aux Seychelles - Manque de main-d'œuvre, pêche illégale, technologie vétuste

Le Secrétariat du Commonwealth est un partenaire clé et un fervent partisan de l'économie bleue des Seychelles. Au cours des trois dernières années, il a fourni aux Seychelles une assistance technique en vue de l'élaboration de sa feuille de route pour l'économie bleue et de la réalisation de projets connexes.

Il a ajouté que cela l'avait également aidé à en savoir plus sur le potentiel de l'économie bleue et sur la nécessité de développer un partenariat.

Mme Bargain a déclaré que malgré les défis, le gouvernement reste déterminé à soutenir les investissements nationaux et étrangers dans ce secteur. Elle a déclaré que les Seychelles sont un endroit idéal pour développer des institutions éducatives à base écologique et marine.

La feuille de route a été lancée en partenariat avec le Secrétariat du Commonwealth. La feuille de route reconnaît les avantages potentiels liés à la stimulation du climat des affaires, à la participation du secteur privé, aux investissements locaux et internationaux et à l'amélioration de l'éducation, du développement des compétences et de l'emploi.

