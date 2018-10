Madagascar: Rugby - Gold TOP 20 - Belle entrée pour FTADina Razafimahatratra

Dans les autres rencontres, on a eu une belle rencontre qui a opposé l'équipe du XV Avenir à celle du 3F5 qui évoluent dans la poule C. Plus en jambes et plus percutant en fin de match, c'est le XV Avenir qui est sorti vainqueur sur 25 à 23. Du coup, le 3F5 a encaissé une seconde défaite suite à la première qu'il a essuyée contre le FT Manjakaray.

Une rencontre très équilibrée mais qui a finalement tourné à l'avantage des sociétaires d'Andavamamba qui se sont quand même trouvés face à une hargneuse équipe de l'IURC. Hargneuse dans le sens où cette équipe avait pour ambition de se ressaisir de la lourde défaite contre le Cosfa (18 -78) durant la première journée. Dans cette poule D, où on a vu le retrait de la compétition du 3FB, on attend le choc FT Andavamamba -Cosfa. Ces deux équipes sont les premiers prétendants à la place de leader.

